В Госдуме предложили создать госзаказ на разработку аналогов дорогостоящих ЛП

На разработку аналогов дорогостоящих лекарств для терапии орфанных заболеваний должен быть создан госзаказ. С таким предложением выступил на круглом столе «От настоящего — к будущему «редких» пациентов: достижения и необходимые меры» первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Огуль Леонид Анатольевич.

«У нас очень хороший научно-технический потенциал, множество научных институтов. Необходимо обратиться в Правительство РФ, чтобы появилось госзадание на изготовление дорогостоящих препаратов, аналогичных тем, которые мы сейчас используем. Никаких бюджетов не хватит в текущей ситуации, чтобы просто закупать их и закрывать эту проблему (имеется в виду проблема лекобеспечения орфанных пациентов. – Прим. GxP News), пока мы сами не сможем производить эти дорогостоящие препараты. Дайте нашим ученым возможность, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и просили эти лекарства», – отметил парламентарий.

Как сообщил депутат, 23 мая в Госдуме пройдут парламентские слушания по изменению федерального налогового кодекса. Важно, чтобы в результате пересмотра распределения налогов финансирование фонда «Круг добра» не сокращалось, поскольку количество охватываемых фондом нозологий постоянно расширяется, а вместе с этим растут и расходы организации, подчеркнул он.

gxpnews