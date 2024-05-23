Ряд производителей ветлекарств могут получить право на дополнительную господдержку

Группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым подготовила законопроект, предполагающий расширение списка компаний, связанных с сельскохозяйственной отраслью, которые имеют право на получение мер господдержки, включая предоставление бюджетных средств и льготных кредитных ресурсов. Если инициатива будет поддержана, изменения внесут в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Речь идет об организациях и ИП, выпускающих кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты и ветеринарные лекарства из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной. Сегодня господдержка по линии Минсельхоза РФ предоставляется компаниям, выпускающим и перерабатывающим сельхозпродукцию. При этом при производстве ряда аминокислот (метионин), витаминов (группы А, Е, холин-хлорид) и ветеринарных препаратов сельскохозяйственное сырье не используется.

В пояснительной записке говорится, что данный вопрос был поднят министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках стратегической сессии по продовольственной безопасности 14 ноября 2023 года. Было решено, что необходимо проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части обеспечения доступности господдержки для производителей продукции, изготавливаемой из не относящегося к сельскохозяйственному сырья (перечень поручений председателя Правительства РФ Михаила Мишустина от 6 декабря 2023 года – № ММ-П11-18237).

Принятие законопроекта «повлечет положительные социально-экономические последствия, позволит повысить финансово-экономическую устойчивость организаций агропромышленного комплекса», считают авторы документа.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявил, что развитие отрасли ветеринарных лекарств затруднено, в том числе из-за того, что ее регулирование находится в ведении стразу трех ведомств. «Сегодня это производство оказалось потерянным между тремя министерствами – Минздравом, Минпромторгом и Минсельхозом», – говорил он в феврале 2024 года.

gxpnews