DSM Group: половину роста фармрынка в первом квартале 2024 года обеспечила инфляция

Вопреки сдержанным ожиданиям аналитиков, в первом квартале 2024 года фармацевтический рынок показал рост в 21% в стоимостном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Такие данные предоставили GxP News в аналитической компании DSM Group. В итоге за первые три месяца 2024 года емкость продаж через аптеки составила 509 млрд рублей.

Такая динамика обусловлена несколькими факторами, отмечают в компании. Во-первых, в начале года наблюдался высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, что стимулировало продажи. Во-вторых, на увеличение стоимостного объема повлияло продолжение роста инфляции.

«Так, за первые три месяца индекс цен уже на уровне 4%, а сравнивая с уровнем цен в первом квартале 2023 года, можно сказать, что инфляция составляет порядка 11%. То есть половина роста 2024 года приходится на инфляционный фактор», – отметили в DSM Group.

Вместе с тем рынок растет не только в рублях, но и в упаковках: +7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение продаж в том числе связано и с восстановлением спроса после пиковых взлетов и падений, спровоцированных внешними факторами, сообщили в компании.

Высокая рыночная динамика отражается и на результатах, которые демонстрируют аптечные сети. Так, из топ-20 12 игроков растут более чем на 20% в обороте за первый квартал 2024 года к аналогичному периоду 2023 года. Совокупно продажи топ-20 аптечных сетей выросли на 25,5%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 64,7% (в первом квартале 2023 года показатель был 60,0%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из топ-20, чем динамика рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в первом квартале 2023 года на топ-20 приходилось 34 тысячи точек, то по итогам первого квартала 2024 года топ-20 игроков управляют уже 38,9 тысячи аптек.

Отдельно аналитики отмечают замедление темпа прироста сегмента аптечных онлайн-продаж. Кратный рост был еще в 2022 году, а с 2023-го увеличение объемов бронирования лекарств и парафармацевтики стало сравнимо с показателями роста аптечного рынка в целом. В первом квартале 2024 года аптечный ecom вырос на 31%, что всего на 10% выше динамики продаж коммерческого сегмента.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам первого квартала 2024 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Рейтинг аптечных сетей по итогам первого квартала 2024 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

gxpnews