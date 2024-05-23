В московской ОЭЗ началось создание R&D-центра компании «Промомед»

На двух площадках ОЭЗ «Технополис „Москва”» – в Печатниках и Алабушево (Зеленоград) – началось создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс» (входит в ГК «Промомед»). Так, в Печатниках расположится Центр биотехнологических исследований и разработок (R&D-центр), а в Алабушево – производственная площадка. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Основными направлениями деятельности компании станут разработка и полный цикл производства биоаналогов и инновационных биотехнологических лекарств. Суммарная мощность предприятия в Алабушево оценивается в 150 кг субстанции в год, или около 750 тысяч флаконов лекарств.

«Город присвоил компании статус резидента ОЭЗ, благодаря чему производитель получит ряд налоговых льгот. Сэкономленные деньги предприятие сможет направить в собственное развитие. <…> Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», – уточнил он. Также, по его словам, часть процентных платежей компенсировал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Помимо прочего, известно, что проектное финансирование, которое Сбербанк предоставил компании «Артселленс», составляет 10,5 млрд рублей. «На сегодняшний день кредитный портфель медицинских и фармацевтических компаний в Московском банке Сбербанка составляет более 76 млрд рублей и занимает около 3% совокупного кредитного портфеля корпоративных клиентов Московского банка», – констатировал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. Как сообщалось ранее, «Промомед» планировал вложить в проект около 4,3 млрд рублей.

По словам Овчинского, в ОЭЗ «Технополис „Москва”» постепенно формируется фармацевтический кластер. Сейчас в него входит 11 компаний, 8 из них уже выпускают продукцию. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями.

gxpnews