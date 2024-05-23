Ирина Гущина стала руководителем по внешним коммуникациям AstraZeneca в России и Евразии

Ирина Гущина назначена руководителем отдела по внешним коммуникациям компании AstraZeneca – она будет отвечать за реализацию коммуникационной стратегии на территории России и Евразии, укрепление репутации как одного из лидеров рынка, а также за информационную поддержку всех терапевтических областей работы AstraZeneca и ее социальных инициатив.

Ирина Гущина работает в сфере PR и стратегических коммуникаций более 20 лет. Ранее она занимала должность PR-директора DiDi, крупнейшего в мире технологического сервиса по заказу поездок, а до этого работала в фармацевтических компаниях Abbott и Pfizer на руководящих позициях, где также отвечала за внешние и внутренние коммуникации и КСО-проекты в России, СНГ, Израиле, Центральной и Восточной Европе.

«Я рада присоединиться к команде AstraZeneca, которая работает в таких важных терапевтических направлениях, как онкология, редкие заболевания, иммунология, пульмонология, кардиология и другие. <…> Мы будем дальше работать над тем, чтобы серьезные заболевания не воспринимались как приговор, а о возможностях эффективной терапии хронических заболеваний знали как можно больше людей и пользовались ими», – заявила Ирина Гущина.

gxpnews