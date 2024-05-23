«Герофарм» начинает КИ первого российского инсулина с недельным профилем

Минздрав РФ выдал «Герофарму» разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний (КИ) инсулина с недельным профилем, который можно использовать один раз в семь дней. Приступить к исследованию планируется в июне 2024 года. Эксперимент с участием 90 добровольцев-диабетиков пройдет на базе ведущих исследовательских центров России — НМИЦ эндокринологии и Клинической больницы №3 в Ярославской области, сообщает ТАСС.

Средний срок проведения полного цикла КИ оригинальных лекарств составляет пять-семь лет, заявил генеральный директор компании Петр Родионов. «Понимая социальную значимость нового препарата и растущую потребность в нем отечественной системы здравоохранения, «Герофарм» планирует завершить клиническую программу в течение пяти лет в соответствии с высокими стандартами качества», — добавил он.

В «Герофарме» отмечают, что в настоящий момент самым длительным является инсулин, который действует около 42 часов. Тем не менее, согласно инструкции, пациент все же остается зависимым от ежедневных инъекций.

Напомним, доклинические исследования новой разработки «Герофарма» завершились в конце 2023 года. Планировалось, что испытания на людях начнутся раньше лета — в марте 2024 года. Кроме того, как ранее отмечал Родионов, в 2024 году компания планирует зарегистрировать всю линейку инсулинов.

gxpnews