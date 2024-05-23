Препарат Otsuka от проявлений деменции и болезни Альцгеймера провалился на третьей стадии КИ

Японская Otsuka Pharmaceuticals заявила об отказе от дальнейшей работы над препаратом AVP-786, предназначенным для лечения пациентов с ажитацией, связанной с деменцией и болезнью Альцгеймера. Мера продиктована неудовлетворительными результатами исследований III фазы, которые завершились в декабре 2023 года.

В ходе рандомизированного двойного слепого исследования AVP-786 не продемонстрировал существенной разницы в первичной конечной точке — среднем изменении общего балла по опроснику Коэна-Мансфилда на возбуждение (ажитацию) — по сравнению с плацебо. Согласно пресс-релизу от 22 мая, решение о прекращении разработки препарата было принято после полного анализа данных исследования III фазы.

AVP-786 — это комбинация декстрометорфана и хинидина, которая действует, антагонизируя NMDA-рецепторы и агонизируя Sigma-1-рецепторы, среди прочих эффектов. Это препарат второго поколения, созданный на основе Nuedexta (AVP-923) компании Avanir Pharmaceuticals. Компания Otsuka приобрела Avanir в декабре 2014 года в результате сделки стоимостью $3,5 млрд.

Otsuka является разработчиком единственного одобренного FDA препарата для лечения ажитации, связанной с деменцией, вызванной болезнью Альцгеймера, — Rexulti (брексипразол).

По данным аналитической компании GlobalData, в испытаниях III фазы находятся семь препаратов для лечения деменции, связанной с болезнью Альцгеймера. В их число входит комбинированный препарат Auvely (декстрометорфан) от Axsome Therapeutics и семаглутид компании Novo Nordisk.

gxpnews