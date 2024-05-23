РААС нашла на OZON контрафактные турецкие лекарства

РААС проводит регулярный мониторинг номенклатуры, представленной на маркетплейсах, и отмечает все случаи онлайн-торговли лекарственными препаратами и БАД, проходящими с нарушением действующего законодательства.

«На очередной случай грубейшего нарушения порядка отпуска рецептурных препаратов обратил внимание один из участников ассоциации, – рассказывает исполнительный директор РААС Александр Опарин. – На площадке OZON торгуются Тамоксифен и Преднол. Продавцом препаратов турецкого производства в обоих случаях заявлена некая компания «Dr.Здрава», связаться с которой можно только через форму запроса на странице маркетплейса. Проблема тут не только в том, что мы имеем дело с прямым нарушением законодательства конкретным поставщиком, но и в том, что крупный маркетплейс, несмотря на постоянные сигналы со стороны фармсообщества, очевидно, не торопится с выстраиванием действенной системы отсева недобросовестных продавцов».

По мнению Опарина, серьезнейшую проблему представляет также ситуация с продажей через маркетплейсы продукции, которая позиционируется как БАД, но де-факто БАД не является. РААС плотно взаимодействует с коллегами из других отраслевых объединений, в частности со СРО «СП БАД», которая также постоянно мониторит ассортимент электронных торговых площадок.

«Через маркетплейсы сегодня идет колоссальный объем недоброкачественной продукции, зачастую содержащей опасные компоненты и даже рецептурные лекарственные субстанции, – подтверждает директор по развитию «СП БАД» Иван Дындиков. – Масштаб и угроза здоровью потребителей, а также массовая попытка уйти от системы маркировки – это около 50 тысяч карточек товаров на каждом крупном маркетплейсе. Подобная продукция в реальности не проходила соответствующих испытаний на качество и безопасность, а значит, без подтверждающих документов, маркировки, и потому путь, например, в аптеку для нее закрыт. Зато открыт в е-com. Количество нарушений только на крупнейших маркетплейсах за прошлый год возросло до десяти раз по отдельным видам запрещенных субстанций. Вот характерный пример с официально запрещенной к обращению в РФ еще с 2020 года ашвагандой. В январе 2023 года по запросу «ашваганда» маркетплейс WB предлагал 278, а сегодня – 440 товаров».

Представители фармобъединений констатируют, что, несмотря на их попытки наладить конструктивный диалог с менеджментом маркетплейсов, системных решений накапливающихся проблем игроки e-com рынку и потребителям до сих пор не предложили.

UPD. В OZON в течение нескольких часов после публикации отреагировали на сообщение о незаконной продаже препаратов. Vademecum публикует ответ пресс-службы маркетплейса полностью:

«Товары продавца уже скрыты с сайта и недоступны к заказу [на момент публикации новости позиции еще были на сайте. – Vademecum] – за нарушение правил площадки продавец был заблокирован. Мы также проведем дополнительную проверку всего ассортимента категории, в которую поступил товар.

Карточки товара, которые размещают продавцы, проходят многоступенчатую проверку, поэтому этот случай – единичный. С недобросовестными продавцами, которые пытаются обойти правила площадки и разместить товар в другой категории, мы боремся с помощью автоматизированного поиска – регулярно проверяем весь ассортимент вручную и с помощью алгоритмов, которые определяют товары по ключевым словам. Перед попаданием на площадку контент проверяется модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную.

Мы тщательно отслеживаем продажу лекарственных средств, она возможна строго в закрытой категории, на что рекомендуем пользователям обращать внимание. Лекарственные средства могут продавать аптечные организации с лицензией на осуществление розничной продажи таких средств.

Мы строго соблюдаем требования к продаже лекарственных средств и ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей. Для этого на Ozon реализован многоуровневый механизм контроля: товары в категории лекарственных средств допускаются в продажу только после проверки регистрационного удостоверения, при этом продавец должен иметь лицензию аптечной организации – ее тоже проверяем. Рецептурные препараты можно забронировать с последующим выкупом в аптеке с лицензией на осуществление розничной продажи таких средств – для выкупа покупатель должен предъявить рецепт».

Фото: freepik.com

vademec