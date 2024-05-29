«НИЖФАРМ» успешно завершил клиническое исследование препарата для лечения сахарного диабета 2 типа

Первое российское многоцентровое проспективное неинтервенционное исследование препарата для лечения сахарного диабета 2 типа Инкресинк показало, что более 80% пациентов по итогам приема препарата смогли достичь индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c).

Данные этого исследования на V (XXX) Национальном конгрессе эндокринологов «Инновационные технологии в эндокринологии представила Марина Шестакова, Академик РАН, Директор Института Диабета ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ: «Перед нами стояла цель: оценить терапевтическую эффективность и безопасность применения препарата Инкресинк – новой фиксированной комбинации Алоглиптина с Пиоглитазоном у пациентов с сахарным диабетом 2 степени в реальной клинической практике. Результаты этого исследования превзошли все наши ожидания. Достаточно сказать, что 94% пациентов остались на терапии Инкресинком после завершения исследования, а 94% врачей оценили ее как «очень эффективную» или «эффективную».

Клиническое исследование нового препарата проходило без вмешательства (Non-Interventional Studies – NIS) и имело широкую географию: оно охватило жителей 31 города. В общей сложности в нем приняли участие 1999 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получавших терапию Инкресинком в течение 6 месяцев.

Большинство пациентов имели высокий или очень высокий уровень сердечно-сосудистого риска, более половины имели артериальную гипертензию и дислипидемию, почти 20% пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания на момент включения в исследование.

По результатам PROsperity более 80% пациентов достигли индивидуального целевого HbA1c. При этом дополнительно у них отмечалось улучшение уровня артериального давления; улучшения показателей всех липидных фракций, в том числе атерогенных; мощное снижение инсулинорезистентности; улучшение функции B-клеток поджелудочной железы; снижение индекса массы тела и окружности талии.

Приверженность к терапии максимальной дозой Инкресинка 25+30мг составила более 95% на момент окончания исследования, при этом все пациенты продолжили прием препарата. Также производилась оценка переносимости терапии: за период исследования зарегистрировано 23 нежелательных явления (~1%), которые в основном относились к легким и неспецифическим, и не потребовали прекращения терапии.

Елена Семенова, вице-президент по направлению рецептурных препаратов группы компаний «НИЖФАРМ»: «Проведение клинических исследований – это неотъемлемая составляющая работы фармкомпании, занимающей лидирующие позиции на рынке. Группа компаний «НИЖФАРМ» всегда следовала и будет следовать своей миссии – заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера. Это наш вклад в обеспечение эффективной и безопасной терапией всех российских пациентов.»

Исследование также показало, что при отсутствии противопоказаний препарат Инкресинк может быть назначен всем группам пациентов с сахарным диабетом 2 типа, так как прием препарата сопряжен с низким риском возникновения гипогликемии.

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