Ученые УрФУ создали новое вещество для лекарства против туберкулеза

Новые химические соединения, синтезированные уральскими учеными совместно с коллегами из Индии, обладают высокой противотуберкулезной активностью. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Препарат проверили in vitro и установили: эффективность полученных соединений сопоставима с «Изониазидом» и «Рифампицином» — широко используемыми лекарственными препаратами против туберкулеза. Как поясняют ученые, создавать новые лекарственные препараты против известных болезней очень важно, поскольку возбудители многих инфекционных заболеваний приобретают резистентность к тем лекарственным средствам, которые сегодня используются для лечения. Подробную информацию о новых соединениях и способах их получения ученые опубликовали в журнале Pharmaceuticals. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24–23–00516) и Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075–15-2022–1118).

Для того чтобы получить новые соединения, ученые синтезировали целый ряд триазолопиримидинов. Эти соединения имеют похожую структуру строения с рядом противотуберкулезных препаратов, в том числе с «Изониазидом».

«Мы синтезировали 21 химическое соединение и обнаружили, что некоторые из них имеют противотуберкулезную и противовоспалительную активность, сопоставимую с другими лекарственными препаратами. В сравнении с известным противотуберкулезным препаратом “Изониазидом” два наших соединения показали сопоставимую активность при более низких концентрациях действующего вещества — 0,625 мкг/мл против 0,7 мкг/мл у “Изониазида” и 0,5 мкг/мл у “Рифампицина”. Также оказалось, что еще два других соединения показали более высокую противовоспалительную активность в сравнении с распространенным противовоспалительным препаратом “Диклофенаком”. Ингибирующая (подавляющая) активность наших соединений составила 44 % по сравнению с 41 % у „Диклофенака“ при концентрации действующего вещества 100 мкг/мл», — поясняет профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в 2021 году 10,6 млн человек во всем мире были заражены туберкулезом. При этом на Индию приходилось 28 % всех случаев заболеваемости туберкулезом, 9,2 % больных проживало в Китае, 7 % на Филиппинах, 5,8 % в Пакистане, 4,4 % в Нигерии, 3,6 % в Бангладеш и 2,9 % в Демократической Республике Конго. Наибольшую вероятность заболеть туберкулезом имеют люди с ВИЧ-положительным статусом, сахарным диабетом, а также курящие.

«Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis и чаще всего поражает легкие, хотя также может затрагивать и другие органы. Основными симптомами этой болезни являются грудная боль при дыхании или кашле, усталость, потеря веса, повышенная температура и др. Туберкулез достаточно трудно поддается лечению, при этом существующие препараты могут быть весьма токсичны, в том числе гепатотоксичны, то есть оказывают негативное влияние на печень. И поэтому сегодня стоит задача разрабатывать такие соединения, которые обладали бы сравнительно низкой токсичностью, но при этом имели сопоставимую или более высокую эффективность с существующими лекарственными препаратами», — объясняет Григорий Зырянов.

По словам исследователей, полученные соединения имеют потенциал для создания лекарства против туберкулеза с более высокой эффективностью. В будущем ученые проведут дополнительные эксперименты, чтобы уточнить уровень токсичности соединений.

Отметим, в исследовании приняли участие специалисты Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского, Университета Кувемпу (Индия), Государственного женского колледжа первого класса им. Индиры Ганди (Индия), Виньянского университета (Индия), Технологического института Шри Сиддхартхи (Индия).

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