Первую белорусскую вакцину от COVID-19 готовят к выводу в гражданский оборот

Первая белорусская противокоронавирусная вакцина может выйти в гражданский оборот в июле 2024 года. Об этом заместитель директора по развитию ОАО «БелВитунифарм» Владимир Машеро рассказал во время совместного заседания комиссий Парламентского собрания союза Республики Беларусь и России по аграрным вопросам и по промышленности и торговле, которое прошло в Витебске, передает местное издание «Витьбичи».

«Сейчас предприятие проходит сертификацию производства медицинских вакцин. Затем в июле планируем получить регистрационные документы и сертификат GMP, после чего будем готовы участвовать в тендерах на поставку первой отечественной вакцины против ковида», – уточнил он.

Машеро также заявил, что в 2023 году сотрудники «БелВитунифарм» разработали ряд новых импортозамещающих ветеринарных препаратов, которые являются полными аналогами зарубежных продуктов. Это, в частности, вакцина ассоциированная против колибактериоза, рота- и коронавирусной инфекции у телят «Ротакор-К», ряд вирус-вакцин для КРС.

Предприятие проводит регистрацию своих препаратов в Пакистане и Вьетнаме, недавно открыло представительство в Азербайджане. Кроме того, подписан лицензионный договор с контрагентом из Испании, который будет представлять интересы по поставке товаров «БелВитунифарм» на Африканском континенте.

Изначально планировалось, что первая разработанная в Республике Беларусь вакцина против COVID-19 появится в продаже в первой половине 2023 года. Такие данные были озвучены в августе 2021 года в ходе визита президента страны Александра Лукашенко на площадку «БелВитунифарм» в Витебском районе.

Отмечалось, что предприятие является высокотехнологичным специализированным биологическим производством в области ветеринарии. Отмечалось, что здесь будет производиться активный компонент, а за все остальное отвечает государственное фармпредприятие «Белмедпрепараты».

«Мы говорим о совместном совершенно новом предприятии с „Белмедпрепаратами”. Оно будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с ветеринарным подходом. Взаимосвязь здесь только одна – опыт работы с определенным сходством. Ведь вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают», – говорил в 2021 году директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков.

gxpnews