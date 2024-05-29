Сенат Парламента Казахстана намерен вывести фармотрасль в лидеры в области экономики

Депутаты Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию и науке встретились с руководством ТОО «СК-Фармация» с целью обсудить грядущие проекты в области производства лекарств. В ходе общения председатель комитета Нурторе Жусип заявил, что фармацевтическая отрасль должна стать одним из лидеров в экономике государства.

По его словам, фармотрасль Казахстана состоит из 80 компаний, которые производят более 900 видов лекарств. В свою очередь, предприятия по выпуску медицинского оборудования и медицинских изделий производят более тысячи видов такой продукции. «Однако есть и проблемы. На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является развитие производства лекарственных препаратов и медицинских изделий», – сказал Жусип.

В июле 2024 года, как ранее сообщал Комитет медико-фармацевтического контроля Минздрава республики, в Казахстане должна быть введена система маркировки и прослеживаемости лекарств. Изначально ее запуск был намечен на 1 января 2022 года. В рамках подготовки и ознакомления работников аптек с технологией в марте 2024 года для них были организованы специальные мероприятия.

gxpnews