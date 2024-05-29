Елена Корсун: «Фитотерапия – это перспективно и патогенетически обоснованно»

Последнее десятилетие ознаменовано появлением огромного количества так называемых нутрициологов, которые на самом деле, не являясь врачами, назначают и «расшифровывают» анализы, выписывают медикаменты, корректируют лечение, дают небезопасные советы. При этом такой раздел доказательной медицины, как фитотерапия, незаслуженно находится в тени. О сегодняшнем дне фитотерапии, о ее реальных возможностях наш разговор с Еленой Корсун, заведующей кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН, кандидатом медицинских наук, руководителем учебно-оздоровительного центра при НАНМ.

Насколько сегодня популярна фитотерапия, в первую очередь среди врачей?

На кафедре фитотерапии ИВМ РУДН среди наших слушателей, которые обучаются по программам российского травничества и клинической фитотерапии, всего лишь около 10% врачей. Это не так много, как хотелось бы, ведь мы можем помочь освоить метод фитотерапии врачам различных специальностей – терапевтам, неврологам, онкологам и многим другим. Этот метод позволяет повысить эффективность и безопасность медикаментозной терапии, раньше достигнуть ремиссии, если речь идет о хронических заболеваниях, ускорить реабилитацию пациента после лечения острого заболевания. Мы понимаем, что современные врачи не всегда имеют возможность интересоваться вспомогательными методами лечения заболеваний, в том числе фитотерапией, они слишком загружены работой, либо у них нет понимания того, что фитотерапия как метод на самом деле перспективна и патогенетически обоснованна.

Когда мы говорим о лечении травами, сразу возникает ассоциация с продукцией подмосковного завода, упакованной в зеленые коробки. Как выглядят современные фитопрепараты?

Лекарственные формы препаратов растительного происхождения на самом деле разнообразны. В первую очередь это сборы лекарственных растений и отдельные растения в пачках и фильтр-пакетах, при этом многие фармацевтические компании продолжают производить настойки, жидкие экстракты, соки, сиропы, свечи, мази, таблетки, растворы для приема внутрь, порошки, масла и др. Поразительно, что основные научные публикации по клиническим исследованиям в России касаются не отечественных, а зарубежных фитопрепаратов, которые позиционируются как препараты современной фитотерапии.

Также в аптеках есть фитопрепараты, имеющие свидетельство о регистрации в качестве биологически активных добавок, так как регистрация лекарственного средства доступна далеко не всем производителям фитопрепаратов.

Если фитопрепараты важны и эффективны, в них должны быть заинтересованы фармпроизводители?

В первую очередь в развитии фитотерапии должно быть заинтересовано государство, так как фитотерапия, как мы сказали, повышает эффективность и безопасность фармакотерапии, а значит, увеличивает продолжительность жизни пациентов. К сожалению, подавляющее большинство разработанных фитопрепаратов, в том числе тех, по которым защищены диссертации, не доходят до стадии клинических исследований, не доходят до производства и внедрения в практику врача. Тем не менее мы видим производителей, которые развиваются, у которых появляются новые препараты: НПО «ФармВИЛАР», «ВИФИТЕХ» и другие.

Лекарственные растения в большинстве своем относятся к БАД, врачи довольно неохотно применяют их в клинической практике?

Лекарственные растения – это по своей сути растительное сырье, из которого можно произвести препарат растительного происхождения в той или иной форме. Одни и те же растения одними производителями могут быть зарегистрированы в виде лекарственного средства, другими – в виде БАД, третьими – в виде чайного напитка. Это же относится к сборам трав, экстрактам, маслам, сокам.

В настоящее время врачи не имеют права назначать БАД. Тем не менее доля рынка БАД, как мы знаем, огромна. Биологически активные добавки быстрее и дешевле зарегистрировать и вывести на рынок, чем лекарственные препараты, которые должны пройти клинические испытания. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5%.

Осенью 2023 года предлагалось внести изменения в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», речь шла о праве врачей назначать биологически активные добавки в качестве лечения, определяя его схему и указывая дозировку препаратов. Чтобы врач назначал БАД, он должен быть обучен как профессионал видеть дополнительные возможности решения проблем с помощью вспомогательных метаболических препаратов, то есть иметь более широкий, системный взгляд на патогенез заболеваний, осложнений, проинформирован об особенностях применения БАД для профилактики, лечения, реабилитации, ознакомлен с клиническими исследованиями. Трудно представить себе, что при этом будут изменены методические рекомендации МЗ РФ по лечению заболеваний, стандарты оказания медицинской помощи, учебные программы до- и последипломного образования. Хотя авторы этой законодательной инициативы считают, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАД и сохранить здоровье граждан. Хотелось, чтобы врач, который будет назначать БАД, был обучен видеть и понимать дополнительные возможности решения проблем с помощью вспомогательных метаболических препаратов, то есть иметь более широкий, системный взгляд на патогенез заболеваний, осложнений заболеваний, был проинформирован об особенностях применения БАД для профилактики, лечения, реабилитации, ознакомлен с клиническими исследованиями. Сегодня трудно представить, что при этом будут изменены методические рекомендации МЗ РФ по лечению заболеваний, стандарты оказания медицинской помощи, учебные программы до- и последипломного образования и т. д.

Идут ли сегодня в России разработки не БАД, а лекарственных препаратов?

Да, разработкой, стандартизацией и изучением новых лекарственных препаратов растительного происхождения занимаются в ВИЛАРе, на всех кафедрах фармацевтических университетов и факультетов, также, в частности, в лаборатории медико-биологических исследований и лаборатории экспериментальной биологии БНЦ РАН, в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина и других.

Активное развитие фитотерапия (точнее, бурятская ветвь тибетской медицины) получила в Улан-Удэ, в Центре восточной медицины, специализирующемся на лечении методами традиционной медицины в сочетании с достижениями современной медицинской системы. Для Бурятии народная медицина имеет особенное значение, являясь важнейшей частью национальной духовной культуры. Сегодня идет изучение наследия тибетской медицины и создание на этой основе новых лекарственных препаратов с использованием современных биотехнологических приемов. Хочется отметить огромный вклад в современную фитотерапию профессоров С. Николаева, Т. Асеевой, А. Мондодоева, мы надеемся, чтобы разработанные в Бурятии фитопрепараты были внедрены в практическую медицину.

Важной составляющей является обучение фитотерапии студентов медицинских вузов. Учебные программы для будущих врачей разработаны и внедрены в Тюменской медицинской академии, Самарском, Северном, Дагестанском медицинском университете.

Нам интересен и успешный опыт зарубежных коллег по развитию традиционной медицины, частью которой является фитотерапия. По инициативе президента Республики Узбекистан согласно постановлению «О мерах по упорядочению сферы народной медицины в Республике Узбекистан» Ш. Мерзиеева в 2018 году в Ташкентской медицинской академии на базе кафедры реабилитологии, народной медицины и физической культуры (зав. каф. – к. м. н. А. Усманходжаева) студенты изучают основы народной медицины. Это пример развития новой концепции системы здравоохранения, попытка внедрения позиции «народная медицина» в номенклатуру медицинских специальностей. По специальности «народная медицина» готовят по всех вузах Узбекистана. В Узбекистане направление образования «народная медицина» включено в непрерывный образовательный стандарт специальностей национального классификатора профессий.

Если говорить объективно, фитотерапия не снимает острые состояния, в большей степени является частью профилактической медицины. Может, поэтому ее возможности не настолько интересны врачебному сообществу?

Каждый медицинский метод имеет свое место, свои возможности и ограничения. Это относится и к фитотерапии. Да, при острых состояниях она выступает как вспомогательный метод. Но она позволяет улучшать здоровье пациентов в группах риска, уменьшать значение триггерных факторов в дебите заболеваний и их обострениях, предупреждать осложнения терапии, повышать выживаемость пациентов. Когда заболевание развилось, значит, повреждены механизмы защиты, компенсации, нормальной регуляции функций. При этом роль фитотерапии – не только повысить эффективность необходимой терапии, но и помочь восстановить работу органов и систем, взять под контроль воспаление и хронические очаги инфекции, повысить стрессоустойчивость человека. Фитотерапия – важная составляющая первичной и вторичной профилактики при условии своевременного выявления высокого риска тех или иных заболеваний на стадии преморбидных состояний, то есть компонент индивидуального подхода.

Это касается и места фитотерапии в спортивной медицине. Дисплазия соединительной ткани широко распространена среди спортсменов, так как особенности фенотипа и другие характеристики тела способствуют более высоким спортивным результатам. Так, среди пловцов доля спортсменов с дисплазией достигала 66,67%. В то же время интенсивные физические нагрузки вызывают проявление многочисленных стигм дисплазии соединительной ткани, неблагоприятную реакцию сердечно-сосудистой системы на гипоксию, нагрузку на структуры опорно-двигательного аппарата, риск общего истощения и изнашивания организма и др. Можно использовать растения, обеспечивающие стрессопротекцию – защиту нервной, эндокринной системы, способствующие регенерации хрящей, связок, костей, предупреждающие снижение иммунитета, растения, которые позволят человеку с дисплазией сохранить здоровье после ухода из спорта.

Что нужно, чтобы к врачам-фитотерапевтам коллеги стали обращаться чаще?

Надо повышать компетенции врачей, знакомить их с возможностями фитотерапии, шире включать в учебные программы элементы фитотерапии. Среди наших коллег-фитотерапевтов есть гинекологи (Я. Косован), неврологи (О. Грязнова), эндокринологи (А. Алефиров), онкологи (С. Корепанов), кардиологи (С. Барнаулова), офтальмологи (О. Данилюк, О. Широкова), геронтологи (Ю. Коршикова), педиатры, иммунологи-аллергологи. Многие являются авторами монографий, курсов вебинаров – мы делаем фитотерапию доступной для коллег.

Профессор Елена Лесиовская написала замечательную книгу «Доказательная фитотерапия», всего вышло восемь томов. Она обобщила сведения о тысячах клинических испытаний отечественных и зарубежных фитопрепаратов, показала большие возможности фитотерапии. Когда врач понимает, что не всегда можно решить проблему пациента лекарственными препаратами из стандартов лечения, он может направить пациента к фитотерапевту. В то же время фитотерапия остается методом, но не специальностью. Нет и более широкой специальности «традиционная медицина», недостаточно представлена фитотерапии в стандартах лечения, что ограничивает использование ее как в лечебной практике, так и в профилактике обострений. Надо шире применять противоинфекционные, противовоспалительные, стресс-протекторные регенерирующие, антигипоксические, ангиопротекторные и многие другие свойства лекарственных растений. Например, при аденомиозе на первый план выходит синтез провоспалительных цитокинов и последующее воспаление, ангиогенез, местный синтез эстрадиола, гипоксия. Эти факторы патогенеза фитотерапия может учитывать и корригировать, расширяя возможности медикаментозной терапии. Фитотерапия как вспомогательное средство может использоваться при химиотерапии и лучевой терапии, повышая эффективность и безопасность этого нередко тяжелого для пациента лечения.

То есть действие препаратов фитотерапии не входит в противоречие с современными химическими препаратами, клеточной и генной терапии?

В противоречие она входит только в том случае, если мы хотим заменить ею современное хирургическое, противоопухолевое и терапевтическое лечение.

gxpnews