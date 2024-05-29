Фармпром занимает 6,2% в обороте обрабатывающих компаний Москвы

В первом квартале 2024 года оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос в полтора раза по сравнению с январем – мартом 2023-го. Почти четверть этого объема (420 млрд рублей) обеспечили производители высокотехнологичной продукции – компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

«Обрабатывающая промышленность является одной из самых быстрорастущих отраслей столичной экономики благодаря активному развитию производств и наращиванию импортозамещения», – приводятся слова главы департамента Марии Багреевой.

Значимую долю в обороте обрабатывающих компаний занимают пищевая промышленность (186,8 млрд рублей, 11% оборота отрасли), фармацевтическая промышленность (106 млрд рублей, 6,2%), производство машин и оборудования (67,7 млрд рублей, 4%). Она добавила, что всего на Москву приходится почти 11% оборота обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора.

Как ранее рассказали в московской мэрии, по итогам 2023 года производство лекарств и медицинских изделий в городе выросло в 1,4 раза (на 40,3% больше, чем в 2022 году).

«Поддержку столичным производствам в условиях растущего спроса оказывает город. Например, в прошлом году подписали четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Ожидается, что первые поставки по ним начнутся в 2025-2026 годах», – говорилось в публикации.

gxpnews