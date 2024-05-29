Для маркетплейсов планируется установить правила торговли ветпрепаратами Комитет FDA рекомендовал не регистрировать принимаемый еженедельно инсулин Novo Nordisk » «Акрихин» потребовал в суде от AstraZeneca 1 млрд рублей «Акрихин» подал иск о защите деловой репутации к российской «дочке» компании AstraZeneca на 1 млрд руб. Поводом стали заявления топ-менеджера производителя «Форсиги» на фармфоруме им. Н.А. Семашко. В AstraZeneca в свою очередь считают, что действия «Акрихина» привели к значительному ущербу для компании, превысившему 500 млн руб. АО «Акрихин» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковыми требованиями к ООО «Астразенека Фармасьютикалз». Иск поступил 23 мая 2024 года в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. Поводом для разбирательств стали высказывания спикеров на российском фармфоруме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге, который проходил 14—15 мая, сообщили «ФВ» в пресс-службе российского производителя. Директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья ООО «Астразенека Фармасьютикалз» Виталий Дембровский сделал ряд заявлений, которые «направлены на создание неправомерных конкурентных преимуществ путем очернения репутации компании «Акрихин», сообщили в пресс-службе «Акрихина». «Используя агрессивную и оскорбительную риторику (запись приложена к иску), топ-менеджер компании AstraZeneca пренебрег всеми принципами этики и делового общения, используя публичное мероприятие в целях продолжения беспрецедентной кампании по отстаиванию монополии, — отметили в компании. — «Акрихин» подала иск о защите деловой репутации с просьбой дать правовую оценку публичным высказываниям представителя компании AstraZeneca и выяснить истинные причины многочисленных спекуляций и оскорблений представителей компании, появляющихся в публичном поле, направленных в адрес российских фармацевтических компаний». В AstrаZeneca считают, что неправомерные действия компании «Акрихин» уже привели к значительному ущербу для компании, превысившему 500 млн руб. и продолжающему расти. «Для прекращения этой пагубной для всего российского фармацевтического рынка практики нелегального вывода дженериков до окончания патентной защиты оригинальных препаратов компания AstraZeneca обратилась в ФАС России, правоохранительные и судебные органы. Также мы ожидаем 4 июня 2024 года решений Верховного суда, которые, надеемся, помогут всем участникам рынка вернуться в правовое поле», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Публичные споры между AstraZeneca и «Акрихином» начались после ввода в гражданский оборот его дженерика препарата «Форсига». У препарата есть патент № 2337916, где запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин, а также патент № 2746132, где запатентовано одно химическое соединение — дапаглифлозин. Несколько компаний — «Акрихин» (представляет в России Polpharma), KRKA, «Северная звезда» — пытались оспорить второй патент. Пока значительного успеха удалось добиться KRKA. Компания подала возражение в Роспатент, оно не было удовлетворено. Затем был иск в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Первую инстанцию производитель проиграл, а кассацию выиграл. Президиум СИП постановил отменить решение первой инстанции и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение. Однако ни AstraZeneca, ни Роспатент не согласились с таким решением кассационной инстанции и подали жалобы в Верховный суд. Из-за этого повторное рассмотрение возражения KRKA против патента все время откладывается. Между тем компания «Акрихин» до окончания разбирательств решила ввести в гражданский оборот 16 серий дженерика «Фордиглиф», который произвела Polpharma. За этим последовала реакция AstraZeneca, которая обратилась в Следственный комитет, а также в Арбитражный суд. Компания подала иск о запрете «Акрихину» вводить препарат в оборот, изъять из оборота и уничтожить ввезенные партии дженерика. Иск оставлен без движения до 27 мая 2024 года, так как истец не приложил доказательства попытки уладить спор в досудебном порядке. Кроме того, AstraZeneca просила принять обеспечительные меры, но суд отказал, сославшись на то, что компания не представила доказательств, что непринятие обеспечительных мер может повлечь за собой последствия. Как ранее писал «ФВ», за последние шесть лет продажи препарата «Форсига» в России росли не менее чем на 50% ежегодно. В 2023 году их объем превысил 14,5 млрд руб., показав рекорд с момента начала продаж в 2015 году.

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