«Фармасинтез» за 2 млрд рублей построит завод по выпуску медизделий в Калужской области

Правительство Калужской области заключило с фармкомпанией «Фармасинтез» соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству завода, который будет выпускать медицинские изделия (расходные материалы и оборудование). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Делаем еще один серьезный шаг в развитии калужского фармкластера. <… > Мы [с президентом компании „Фармасинтез” Викрамом Пуния] договорились о расширении сотрудничества. Сумма инвестиций в новый проект составит более 2 млрд рублей. Будет создано 250 рабочих мест», – написал он.

Шапша напомнил, что в 2023 году в ходе Петербургского международного экономического форума с «Фармасинтезом» было подписано соглашение по инвестпроекту на сумму более 20 млрд рублей. А в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ОЭЗ «Калуга». Было решено, что третья площадка в Бабынинском районе Калужской области будет полностью отдана под развитие фармкластера.

«Якорный партнер – компания „Фармасинтез”. Наш первый проект [на новой площадке ОЭЗ] – по строительству крупнейшего комплекса по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм», – дополнил глава региона.

gxpnews