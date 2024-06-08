РФ и Аргентина заключили соглашение о поставках российских лекарств

Сотрудничество в фармацевтической отрасли «очень важно и для центрального правительства, и для провинциальных компаний» Аргентины, отметил председатель Совета предпринимателей Аргентина – Россия Пабло Коусиньо, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стороны также договорились о поставках в Аргентину российской водки.

Коусиньо сообщил, что посетил в Санкт-Петербурге лабораторию ГК «Герофарм», где обсудил вопросы сотрудничества РФ и Аргентины в сфере производства и поставок инсулина. «Есть уже подписанное письмо с намерениями о [начале] поставок инсулина и о возможном открытии линии производства инсулина в Аргентине», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что сотрудничество в фармацевтической отрасли «очень важно и для центрального правительства, и для провинциальных компаний» Аргентины.

Ранее на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал создать Ассоциацию регуляторов медицинской продукции стран БРИКС. По мнению чиновника, это поможет отстаивать позицию содружества на других площадках.

gxpnews