Учёные предупреждают о последствиях загрязнения вод отходами фармацевтического производства

Отходы фармацевтического производства могут приводить к наркотической зависимости у рыб и птиц. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Кофеин, транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики, гормональные препараты, равно как и запрещённые наркотики, такие как кокаин и метамфетамин, вместе с загрязнённой водой проникают в экосистемы. В статье приводятся примеры их пагубного воздействия на жизнеспособность видов.

Воздействие лекарств вызывает значительные, неожиданные изменения в поведении и анатомии некоторых животных. Так, самки скворцов под воздействием попавших в экосистему антидепрессантов становятся менее привлекательными для самцов. Последние, в свою очередь, меньше поют и начинают вести себя более агрессивно.

Лекарства против депрессии влияют и на поведение европейского окуня – он теряет страх перед хищниками и становится для них лёгкой добычей. А коричневая форель приобретает зависимость от метамфетамина.

А загрязнение вод гормональными противозачаточными средствами привело к смене пола у самцов в некоторых популяциях рыб и, как следствие, к сокращению численности и к локальному вымиранию.

Активные фармацевтические субстанции встречаются в водоёмах всего мира, а также попадают в организмы, которые употребляет в пищу человек, отметил Майкл Бертрам, доцент Шведского университета сельскохозяйственных наук, один из авторов статьи. Это подтверждают недавние исследования, в ходе которых речную воду в 1052 местах из 104 стран проверили на содержание 61 лекарственного средства. В результате в 43,5% образцов обнаружился хотя бы однин из препаратов в концентрации, превышающей безопасную для окружающей среды.

Исследователи заявили, что фармацевтическая промышленность должна срочно реформировать технологию производства лекарств, чтобы сделать их более экологичными. Также должно быть усилено очищение сточных вод.

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