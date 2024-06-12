FDA рекомендует обновить вакцины от COVID-19, нацелив их на штамм JN.1

Центр по оценке и исследованию биологических препаратов FDA провел 5 июня встречу с Консультативным комитетом по вакцинам и сопутствующим биологическим продуктам (VRBPAC), чтобы обсудить необходимые изменения в вакцинации против COVID-19 на период с 2024 по 2025 год. Комитет единогласно проголосовал за обновление имеющихся в настоящее время профилактических препаратов, чтобы они были нацелены на вариант JN.1. Он стал преобладающим весной 2024 года.

Вердикт FDA последовал за решением Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) об обновлении противокоронавирусных вакцин путем адаптации к новому штамму. Ранее принять такое решение рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В заявлении от 26 апреля ВОЗ также предлагала глобально использовать моновалентную линию JN.1 в качестве антигена в будущих формулах вакцин COVID-19.

На данный момент FDA выдало два традиционных разрешения на применение вакцин против COVID-19: Spikevax от Moderna и Comirnaty от Pfizer и BioNTech. Агентство также выдало три разрешения на экстренное применение вакцин. На недавней встрече представители компаний Moderna, Pfizer-BioNtech, а также Novavax поделились клиническими данными об эффективности своих вакцин против новых вариантов и преимуществах вакцин, направленных против новых штаммов.

gxpnews