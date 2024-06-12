Правительство направит 1,8 млрд рублей на льготные ЛП, МИ и лечебное питание

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство выделит 1,8 млрд рублей на закупку бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий граждан. «Эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной, детям-инвалидам, чернобыльцам», – говорится на сайте правительства.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать данную продукцию. Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 58 млрд рублей.

В апреле 2024 года Правительство РФ утвердило постановление, которое устанавливает норматив затрат на лекарства для льготных категорий граждан с учетом индексации цен. В соответствии с тем, что коэффициент индексации с 1 февраля 2024 года составил 1,074 (7,4%), норматив увеличивается на 83,5 рубля – до 1211,3 рубля.

gxpnews