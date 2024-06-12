Врио главы Хабаровского края указал на нерешенные проблемы лекобеспечения

Правительство Хабаровского края задействует средства резервного фонда для обеспечения льготными лекарствами жителей, которые столкнулись со сложностями при их получении. Чаще всего на проблемы с поставками лекарств жалуются люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями (например, красная волчанка) и диабетом. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил врио губернатора региона Дмитрий Демешин.

«Эту задачу поставил. Мы из резервного фонда острые случаи будем закрывать сейчас», — заявил он. Чиновник пояснил, что получение льготных лекарств может быть профинансировано бюджетом в результате судебных решений, однако это не было сделано своевременно. «Мы сейчас на стадии середины года, но вопрос не разрешен, а наоборот усугублен. Люди «порят» власть, это оправданно», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

В конце 2023 года экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, ныне занимающий пост министра спорта России, заявлял, что на базе Дальневосточного центра лекарственного обеспечения решено возобновить работу Центра компетенций, одной из основных задач которого является обучение фармацевтов корректному ведению учета лекарств.

gxpnews