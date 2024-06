«Альфасигма Рус» применила космический подход к здоровью микробиоты

В Москве состоялась конференция «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг – технологии будущего». Основу научной программы составили вопросы, посвященные активному управлению здоровьем, решение которых требует интегрированного подхода, объединяющего знания различных специалистов.

Отдельное внимание было уделено важности формирования и сохранения здоровой микрофлоры кишечника. «Альфасигма Рус» приняла участие в конференции с двумя своими продуктами – Фибраксин* и Энтеролактис*. Симбиоз пребиотика и пробиотика в портфеле «Альфасигма Рус» полностью отвечает потребностям современного общества, а также прогрессу в области изучения микробиоты и ее воздействия на различные аспекты жизни людей.

Функционирование микробиоты человека определяется его рационом питания, в который должны входить продукты, являющиеся источником энергии для микроорганизмов кишечника. Такими веществами являются пищевые волокна, и очень важно поддерживать в рационе их необходимое количество. Фибраксин имеет в своем составе комбинацию пищевого волокна арабиногалактана и лактоферрина – они обеспечивают оптимальный взаимодополняющий эффект и восстанавливают баланс кишечной микрофлоры1.

Выставочный стенд «Альфасигма Рус» привлек особое внимание участников конференции не только возможностью приготовить здоровое смузи, но и ознакомиться с настоящим космическим питанием и экспериментом Sirius-23, в котором принимает участие Фибраксин. Это международный проект, воссоздающий условия космического полета. Фибраксин дополняет питание участников программы и способствует нормализации работы ЖКТ, что очень важно в таких экстремальных условиях.

Участвуя в научных мероприятиях, «Альфасигма Рус» стремится способствовать развитию здравоохранения и сохранять здоровье людей.

