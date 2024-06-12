Светлана Воскобойник поделилась мнением о смене ОКВЭД

О смене ОКВЭД в аптечном сообществе говорят уже около 10 лет, когда Минздрав стал дистанцироваться от решения вопросов аптечных организаций, и регулирование стало носить ситуативный характер. Первыми об отдельном аптечном коде ОКВЭД заговорили представители органов власти. Что из этого вышло и как «мяч оказался на другой стороне поля», а самое главное — чего ждать в обозримом будущем? Своим мнением с «ФВ» поделилалась замдиректора СРО «Ассоциация независимых аптек» по юридическим вопросам Светлана Воскобойник.

Свой среди чужих

ОКВЭД заявлялся при регистрации юридического лица и носил формальный характер. Но с момента введения в действие обновленной версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014* стал активно использоваться в регуляторике, поскольку формирование данной классификации призвано решить такие задачи, как:

— определение основного и дополнительных видов экономической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами;

— разработка нормативных правовых актов, касающихся госрегулирования отдельных видов экономической деятельности;

— осуществление государственного статистического наблюдения по видам деятельности за субъектами национальной экономики и социальной сферы;

— обеспечение потребностей органов госвласти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.

Аптеки оказались в ситуации, когда по вопросам лицензирования и образования они как бы в системе здравоохранения, а в вопросах предоставления льгот или включения в стратегию развития здравоохранения — за рамками этой системы.

Те, кто в аптечном бизнесе давно, знают, что это довольно сложный, сугубо профильный, с множеством нюансов бизнес. И только со стороны он выглядит заманчивым, простым и чрезвычайно прибыльным.

Фармацевтическая активность

Поднимая вопрос о смене ОКВЭД, общественные организации, уставная деятельность которых направлена на защиту и лоббирование интересов своих участников, хотели привлечь внимание к проблеме. Их усилия — вовсе не попытка возврата в СССР или переквалификация из фармацевтической организации в медицинскую, как многие трактуют инициативу об отдельном аптечном ОКВЭД.

Официальной статистики, сколько граждан страны пользуются услугами аптек, какую роль частные аптеки играют в повседневной жизни людей и в системе здравоохранения, у государства нет. Профильное министерство сконцентрировано только на лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, это понятная социальная функция государства. Но разве можно забывать об остальном трудоспособном населении — основной экономической единице, которая как раз и является потребителем услуг частных аптек?

За последние несколько лет какие только проекты не потрясали фармсообщество: были предложения о продаже лекарств на автозаправках, в отделениях Почты России и т.д. Установлен упрощенный порядок получения фармацевтической лицензии медицинскими организациями, однако медработник не может правильно рассчитать потребность в препаратах. Кроме того, для хранения лекарств необходимо оборудовать определенное место, для некоторых — обеспечить специальный температурный режим.

Многочисленные исследования подтверждают, что никто, включая медицинского работника, не разбирается так хорошо в лекарствах, как фармацевт/провизор благодаря специальному образованию и постоянному повышению уровня знаний в течение всей трудовой жизни.

В 2022 году Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation — FIP) опубликовала исследование, направленное на изучение масштабов фармацевтической активности в различных странах мира. Рассматривались услуги, которые аптеки предлагают пациентам и обществу в целом. Эксперты выделили шесть групп фармацевтических услуг, которые отражают ключевые аспекты миссии фармацевтов.

К ним относятся: клинические услуги, направленные на соблюдение надлежащего применения лекарственных средств; услуги, ориентированные на продукт, первичная медико-санитарная помощь, проведение скрининговых тестов в аптеке; программы по борьбе с наркотической зависимостью и другие передовые услуги. В общей сложности насчитали 44 фармацевтические услуги. Они включают как традиционные, так и инновационные функции фармацевтического сообщества. Результаты анализировались на глобальном уровне, учитывая специфику отдельных регионов и уровня национального дохода. Всего в исследовании приняли участие 74 страны.

Наиболее распространены традиционные фармацевтические услуги, направленные на применение лекарственных средств — консультирование пациентов (доступность 85%) и фармаконадзор (доступность 81%). Передовые услуги распространены лишь в 50% исследуемых стран.

К таким сервисам относятся: контроль за надлежащим применением лекарственных средств (доступность 68%), программы по лечению различных заболеваний: сахарный диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная астма (доступность 47%), а также измерение клинических параметров: уровень глюкозы, холестерина, индекс массы тела и т.д. (доступность 62%).

Некоторым странам, таким как Швейцария и США, удалось значительно расширить сферу сервисных фармацевтических услуг, финансируемых за счет государственной или частной страховки. Таким образом, в современном здравоохранении наблюдается тенденция к расширению прав фармспециалиста в оказании дополнительных услуг и внедрению понятия «фармацевтическая услуга» на законодательном уровне.

Главный режиссер и роли

В России же социальное значение аптечной деятельности не утверждают на государственном уровне, тем самым уменьшая роль аптечного сектора в системе здравоохранения. Между тем, по данным аналитиков, порядка 80% лекарственного обеспечения осуществляется через коммерческие аптеки. Так все-таки не с точки зрения норм Федерального закона № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», а де-факто являются ли фармацевты (провизоры) и частные аптечные организации частью системы здравоохранения страны или нет?

Многие эксперты согласны с тем, что существующая система кодирования, которая построена на основе Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского экономического сообщества, не позволяет учесть особенности деятельности аптечных организаций без изменения объемов понятий. Что делает смену ОКВЭД невозможной. Вместе с тем имеющийся ОКВЭД 47.73 «Розничная торговля лекарственными средствами» не устанавливает линейной подчиненности аптек каким-то другим органам исполнительной власти, кроме Минздрава.

Хочется надеяться, что деятельность общественных профессиональных организаций увенчается положительным результатом и в ближайшее время удастся сесть за стол переговоров с регулятором для решения вопроса лекарственной безопасности и доступности с активным участием аптечных организаций.

В феврале этого года председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову по вопросу изменения кода ОКВЭД для аптек. Депутаты просят установить код 86.90.5 «Деятельность фармацевтических организаций (аптечных организаций) и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья». *Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 14-ст от 31.01.2014.

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pharmvestnik