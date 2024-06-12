В Приморском крае создадут производство тест-полосок для глюкометров по офсетному контракту

Власти Приморского края заключили контракт на создание производства тест-полосок для глюкометров Gmate Life с компанией «МедТехСервис». С 2025 по 2033 год намерены закупить 85 млн тест-полосок в рамках контракта.

Центр государственных закупок Приморского края подвел итоги конкурса на заключение офсетного контракта на локализацию производства тест-полосок для глюкометров Gmate Life на территории региона. Победителем стало ООО «МедТехСервис», с компанией заключили контракт на сумму более 1,37 млрд руб., следует из данных с сайта госзакупок.

Поставщику предстоит создать, модернизировать и освоить производство реагентов на территории Приморского края, инвестировав в него не менее 300 млн руб. С 2025 по 2033 год в рамках контракта предстоит закупить 85 млн тест-полосок для анализаторов Gmate Life. В 2025 году будет поставлено 5 млн тест-полосок, затем ежегодно по 10 млн на протяжении восьми лет.

Компания «МедТехСервис» запустила завод Hilart по производству тест-полосок для глюкометров в 2018 году в Иркутской области. Предприятие полтора года не могло получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Сразу после его выдачи 5 августа завод начал участвовать в торгах. В 2019 году компания заключила первый госконтракт.

В 2023 году на розничном рынке России было продано 1,38 млн штук глюкометров и 657,3 млн штук тест-полосок, следует из данных RNC Pharma.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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