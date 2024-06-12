Правительство распорядилось приватизировать «Уралбиофарм» до 2027 года

Правительство до 2027 года приватизирует компанию «Уралбиофарм» из Екатеринбурга. Она принадлежала бизнесмену и экс-депутату Малику Гайсину.

Правительство утвердило распоряжение № 1418-р от 05.06.2024 о внесении изменений в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2024—2026 годы. Согласно документу должны приватизировать компанию по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, «Уралбиофарм» из Екатеринбурга.

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. В 1930 году предприятие начало выпускать продукцию. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральный директор с 2010 года — Малик Гайсин.

В августе 2023 года суд изъял в пользу государства акции ОАО «Уралбиофарм» стоимостью 3 млрд руб. В Генпрокуратуре посчитали, что с 1995 по 1999 год владелец компании Малик Гайсин во время работы депутатом Госдумы также занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. В результате Гайсин стал монопольным владельцем компании с долей бенефициарного участия в 99,995%. После этого Гайсин подал аппеляционную жалобу на решение суда.

Фото: сайт «Уралбиофарма»

Дина Коблова

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