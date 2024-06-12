Фармбизнесу придется уйти от схем дробления

Поправки Минфина по совершенствованию налоговой системы коснутся аптечных сетей. Часть из них, в том числе и входящие в TOP10, многие годы использовали упрощенную систему налогообложения при дроблении бизнеса. Если законопроекты будут приняты, сетям придется перейти на общую систему налогообложения. Чтобы избежать штрафов за предыдущие периоды, компаниям предлагают воспользоваться амнистией. Среди производителей применения «серых схем» не замечено, их больше волнует другая инициатива министерства — акциз на спирт.

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения могут быть приняты на весенней сессии Госдумы.

Ряд изменений направлен на совершенствование режима упрощенной системы налогообложения в контексте перехода на общий режим. Согласно пояснительной записке с 1 января 2025 года для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет увеличен предельный размер доходов для применения УСН до 450 млн руб., а также остаточной стоимости основных средств — до 200 млн руб., в том числе до 337,5 млн руб. повышается величина предельного размера доходов организаций в целях перехода на УСН.

Для «упрощенки» будет отменено общее освобождение от уплаты НДС. Налоговую льготу оставят только для доходов в пределах 60 млн руб., а также введут пониженные ставки для разных уровней дохода: 5% — для дохода до 250 млн руб., 7% — для дохода до 450 млн руб.

Аптекам стоит обратить внимание на принципиально новые подходы к налогообложению сектора малых и средних предприятий, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев. «Теперь УСН в прежнем виде могут применять только сети с доходом до 60 млн руб. Остальные предприниматели должны выбрать — переходить на общую систему налогообложения или использовать промежуточный этап, о введении которого мы давно просили правительство», — говорит он.

Нифантьев отмечает, что закон существенно усложнит применение упрощенных схем для дробления бизнеса. «Не буду называть компании, которые их используют, — они есть даже в первой десятке рейтинга аптечных сетей. Дистрибьюторы знают эти компании: в их контуре находится свыше 100 юрлиц — это очевидное дробление, экономия на НДС и на страховых взносах, — объясняет депутат. — Теперь, если крупный бизнес захочет раздробиться, это будет хорошо видно фискальным органам. Будут приниматься радикальные меры».

Изменения в налогообложении снизят рентабельность фармбизнеса еще больше, считает генеральный директор компании «Вертекс» Георгий Побелянский. «В совокупности с большой ставкой по кредиту будет очень непросто, пока эта ставка не вернется хотя бы на уровень ниже 10%», — говорит он.

Ольга Коберник

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