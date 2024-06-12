FDA ускоренно одобрило препарат Iqirvo от Ipsen для лечения первичного билиарного холангита

Компания Ipsen получила ускоренное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на препарат Iqirvo (элафибранор) для лечения первичного билиарного холангита. Установлено, что его применение снижает уровень щелочной фосфатазы, хотя улучшение выживаемости или предотвращение случаев печеночной декомпенсации отмечено не было.

Дальнейшее одобрение препарата по этому показанию будет зависеть от результатов и клинических преимуществ в дальнейших подтверждающих исследованиях. Препарат Iqirvo не рекомендуется к применению у пациентов с декомпенсированным циррозом, характеризующимся такими состояниями, как асцит, варикозное кровотечение или печеночная энцефалопатия.

Руководитель отдела исследований и разработок компании Ipsen и исполнительный вице-президент Кристель Югет заявила: «Для значительного числа людей, живущих с первичным билиарным холангитом, существующие методы лечения не контролируют состояние и могут усугублять симптомы. При отсутствии лечения болезнь может прогрессировать, приводя к печеночной недостаточности, а в некоторых случаях — к необходимости пересадки печени».

Элафибранор разработан компанией Genfit, а Ipsen получила глобальные права на этот актив в 2021 году (за исключением Китая, Гонконга, Макао и Тайваня). Решение об ускоренном одобрении Iqirvo произошло после того, как Ipsen расширила свое партнерство с Marengo Therapeutics в области онкологических исследований.

Кроме того, в апреле 2024 года Ipsen заключила глобальное лицензионное соглашение с Sutro Biopharma на разработку препарата STRO-003, предназначенного для лечения солидных опухолей.

gxpnews