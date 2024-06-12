Лекарственное обеспечение орфанных пациентов: возможности расширения

Государство реализует действующие гарантии и расширяет программы в области льготного лекарственного обеспечения. В первую очередь речь идет о контроле за ассортиментной доступностью препаратов и внедрении новых механизмов лекобеспечения. Эти инструменты реализуются в режиме постоянной связи с получателями государственных услуг и непрерывно совершенствуются.

В рамках льготного лекарственного обеспечения функционирует ряд программ, обеспечивающих потребности с редкими (орфанными) заболеваниями. Однако, как и в любой системе, есть аспекты, требующие доработки, например, программа высокозатратных нозологий (ВЗН). Программа была сформирована в 2008 году за счет федерального бюджета и продемонстрировала очень высокую результативность. На сегодняшний день имеющиеся сложности связаны не только с необходимостью расширения программы, но и кроются в перечне уже включенных препаратов, который нуждается в пересмотре.

Из-за нарастающего дефицита финансирования во многих регионах пациенты сталкиваются с перебоями в лекарственном обеспечении. В текущих условиях возможность увеличения объема финансирования и расширения покрытия программы маловероятна. Реальным и более подходящим для реализации является другой путь: изменение программы таким образом, чтобы она покрывала затраты на те дорогостоящие лекарственные препараты, которые пациентам за свой счет приобрести практически невозможно. В настоящее время при назначении новых препаратов, которые не входят в перечень ВЗН, регионы вынуждены решать проблему с помощью местного бюджета, несмотря на то что заболевание должно финансироваться на федеральном уровне.

Кроме того, перечень препаратов необходимо пересмотреть и не только расширить, внеся туда новые инновационные лекарства, но и подумать о целесообразности нахождения в нем некоторых старых препаратов.

Своевременный пересмотр, возможно, даже не один раз в год, а чаще, может стать гарантией эффективного лекарственного обеспечения в рамках ВЗН.

Данная мера даст пациентам равный доступ к инновационным препаратам и одновременно позволит высвободить часть денежных средств путем перевода обеспечения препаратами, которые перестали быть дорогостоящими, за счет других источников. В частности, Министерство здравоохранения вместе с фондом ОМС может рассмотреть возможность обеспечения пациентов необходимыми лекарствами через систему ОМС.

Одним из спорных, но потенциально эффективных предложений является исключение перечня лекарственных препаратов из программы ВЗН. Это позволит оперативно обеспечивать пациентов в рамках программы ВЗН дорогостоящими инновационными лекарственными препаратами и оказывать качественную персонифицированную медицинскую помощь. Причем это могут быть как новые препараты при наличии показаний, так и существующие качественные лекарства, поскольку у каждого пациента свои индивидуальные медицинские потребности.

Отдельно хочется отметить, что фонд «Круг добра» снял значимую часть финансового бремени с бюджетов регионов и позволил детям, для лечения которых требуются в том числе не зарегистрированные на территории РФ препараты, получить их в короткие сроки. Фонд обеспечивает пациентов инновационными препаратами и постоянно расширяет перечень заболеваний и лекарственных средств, включая незарегистрированные препараты. Но вопрос продолжения лечения после достижения подопечных фонда 19 лет пока остается открытым.

В дорожной карте, предлагаемой Всероссийским союзом пациентов (ВСП), предлагается постепенно интегрировать современные препараты в программу госгарантий и предоставлять доступ к ним еще до регистрации в РФ ‒ по тому же принципу, по которому сейчас получают ряд дорогостоящих лекарств подопечные госфонда «Круг добра». Данный шаг позволит осуществить бесшовный переход в лекарственном обеспечении выпускников госфонда.

Принятие решения о передаче на федеральный уровень полномочий по лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями и выпускников фонда не только значительно улучшит качество и продолжительность жизни пациентов, но позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные средства за счет осуществления централизованных закупок лекарств.

Кроме того, как защитник интересов пациентов, я предлагаю рассмотреть еще один вариант ‒ обеспечение лекарственными препаратами пациентов не в рамках программы ВЗН, а посредством создания специального фонда или расширения полномочий фонда «Круг добра». Тогда мы сможем создать комплексную систему, обеспечивающую бесшовное лечение пациентов с редкими заболеваниями в рамках одного фонда, независимо от возраста пациента. Это позволило бы врачам назначать пациентам именно те лекарства, которые необходимы, без оглядки на то, включены ли они или препараты в какие-либо перечни.

gxpnews