Проект о лишении свободы за ввоз патогенных микроорганизмов рекомендовали принять в первом чтении

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал инициативу по введению уголовной ответственности за незаконный ввоз вирусов и патогенных биологических агентов в Россию и рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Предлагаемая дата рассмотрения документа Госдумой — 18 июня 2024 года. Информация об этом появилась на портале sozd.duma.gov.ru.

Ранее в поддержку инициативы высказался заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он указал на «некоторые замечания, связанные с необходимостью корректировки самих норм, которые вносятся в соответствующие статьи Уголовного кодекса», и заметил, что после устранения недоработок правительство положительно отреагирует на инициативу.

Документ был внесен на рассмотрение в апреле. За незаконный ввоз вирусов и патогенных биологических агентов в Россию могут ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет — столько же, как за контрабанду ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. К патогенным биологическим агентам относятся опасные вирусы, такие как сибирская язва, чума, холера.

gxpnews