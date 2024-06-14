«Полисан» инвестирует 3,5 млрд рублей в производство лекарств в промпарке «Софийский»

Соглашение о строительстве завода подписали на ПМЭФ-2024 гендиректор «Полисана» Дмитрий Борисов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Проект реализуют на площади 11,5 гектара на территории промпарка «Софийский». На участке разместят распределительный комплекс на 10 тысяч паллетомест и завод по производству лекарств. На предприятии создадут 150 рабочих мест, из которых 120 будут высокопроизводительными.

В портфель фармкомпании «Полисан» входят четыре оригинальных препарата: Циклоферон (оказывает противовирусное, иммуномодулирующее, противовоспалительное действие), Цитофлавин (предназначен для лечения нарушений функций мозга и восстановления мозгового кровообращения), Реамберин (предотвращает экзогенные и эндогенные интоксикации различной этиологии) и Ремаксол (комплексно лечит заболевания печени). Продукция компании реализуется в России и странах СНГ.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «НТФФ «Полисан» зарегистрировано в 1993 году в Санкт-Петербурге. Бенефициарами являются Александр Борисов (53,88%) и Алексей Коваленко (46,12%). Выручка в 2023 году составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей.

У «Полисана» есть завод «Полисинтез» в Белгороде, где выпускают более 20 наименований субстанций для производства лекарств. В августе 2022 года стало известно, что на предприятии запустили новые производственные линии. Объем инвестиций составил 880 млн рублей. Для ввода в эксплуатацию линий создан участок малотоннажного производства фармсубстанций, а также увеличены производственные мощности для мелкосерийных субстанций.

На ПМЭФ-2024 в начале июня операторы индустрии здравоохранения подписали 27 различных соглашений, заявленные инвестиции в их реализацию превысили 160 млрд рублей. Подробнее о тематических анонсах форума – в обзоре Vademecum.