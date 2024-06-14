Moderna представила данные КИ комбинированной мРНК-вакцины от гриппа и COVID-19

Комбинированная мРНК-вакцина против COVID-19 и гриппа компании Moderna показала более высокую эффективность, чем отдельные прививки, в ходе клинических испытаний. Препарат поступит в продажу в следующем году.

Moderna сообщила, что иммунный ответ при использовании новой комбинированной матричной РНК-вакцины mRNA-1083 против гриппа и COVID-19 выше, чем при введении моновакцин. Фармацевтическая компания опубликовала данные фазы III клинических испытаний (КИ) с участием более 4000 человек на своем официальном сайте.

Вакцина mRNA-1083 объединяет mRNA-1010, кандидатную вакцину против сезонного гриппа, и mRNA-1283, кандидатную вакцину против COVID-19. Каждая из этих вакцин ранее продемонстрировала положительные результаты в ходе исследований III фазы.

Первая группа участников состояла из пациентов старше 65 лет. В ней пациенты получили или mRNA-1083, или высокодозированную противогриппозную вакцину Fluzone компании Sanofi, или противоковидную Spikevax, разработанную Moderna. Во вторую группу вошли испытуемые в возрасте от 50 до 64 лет, которым делали прививку или mRNA-1083, или Spikevax, или Fluarix, вакцины от гриппа компании GSK.

Иммунный ответ на введение mRNA-1083 в обеих группах была выше, чем на препараты, с которыми ее сравнивали. По сравнению с Fluzone: на 15,5% при штамме H1N1, на 6% при штамме H3N2, на 12% при вирусе гриппа группы B-Victoria. По сравнению с Fluarix: на 41% при штамме H1N1, на 38% при штамме H3N2, на 22% при вирусе гриппа группы B-Victoria. При этом в первой группе mRNA-1083 выработала на 64% более сильный гуморальный ответ по сравнению с Spikevax, во второй — на 31%.

Вакцина mRNA-1083 показала благоприятный профиль безопасности. Наиболее частыми побочными эффектами были боль в месте инъекции, слабость, миалгия (мышечные боли) и головные боли.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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