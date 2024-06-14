«Аптечная сеть 36,6» купила аптеки в Подмосковье

«Аптечная сеть 36,6» приобрела небольшую сеть аптек в подмосковном Раменском. Как сообщили «ФВ», всего выкуплено четыре точки, сумма сделки не разглашается. В прошлом году сеть купила компанию «Фармакон», аптеки которой также находятся в Раменском.

«Аптечная сеть 36,6» завершила интеграцию в сеть «Горздрав» (бренд «36,6») небольшой сети аптек в городе Раменское Московской области. Информацию об этом «ФВ» подтвердили в «36,6».

Всего было выкуплено четыре точки, приобретенные аптеки работали под брендами «Эксфарм» и «Витафарм». Сумма сделки не разглашается.