Республика Беларусь на фоне санкций диверсифицировала закупки МИ и ЛС

В условиях санкций Республика Беларусь диверсифицировала закупки медицинского оборудования и изделий, а также лекарств, об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев изданию «СБ. Беларусь сегодня».
«За два прошедших года оснащение организаций здравоохранения оборудованием и поддержание его работоспособности и правда осложнились экономическими санкциями. Это привело к нарушению производственных и логистических цепочек, ограничению возможностей банковской системы, увеличению сроков поставки оборудования. К слову, для сокращения сроков ремонта высокотехнологичного оборудования предприняты меры по диверсификации поставок запчастей из Китая, России, Ирана и Турции. Что касается лекарственных средств, некоторые зарубежные производители и поставщики либо полностью прекратили импорт препаратов в нашу страну, либо из-за возникших логистических и иных проблем не смогли исполнять заключенные контракты. Однако мы заменили их аналогами других производителей из Армении, России, Индии, Бангладеш. Введение санкций усложнило работу отечественных производителей из-за трудностей в закупках и поставках фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ. Эти лекарства заменили аналогами из России и Китая», – сказал он.
По его словам, также для операций по эндопротезированию крупных суставов вместо эндопротезов из Германии и США организовали поставки из Швейцарии, Венгрии и Индии. Кроме того, белорусское предприятие «Научно-технологический парк БНТУ „Политехник“» в 2023 году освоило производство эндопротезов коленных и тазобедренных суставов.
«Минздрав активно взаимодействует со многими странами мира. Подписано более 50 международных межведомственных договоров, в том числе с Китаем, Экваториальной Гвинеей, Венесуэлой, Узбекистаном, Зимбабве», – сказал министр. Он отметил, что на особом контроле вопросы взаимодействия с КНР. «Речь в том числе о поставке в нашу страну высокотехнологичного медоборудования, локализации производства китайских медизделий и препаратов, модернизации фармацевтических производств с использованием современных китайских технологий», – сказал Ходжаев.
Говоря о локальной фарме, министр отметил, что перед белорусской фармацевтической промышленностью стоят амбициозные задачи. «Стратегией развития фармацевтической отрасли до 2030 года планируется зарегистрировать 600 новых востребованных лекарственных препаратов. Только в этом году белорусскими фармацевтическими производителями запланирована регистрация 73 и освоение 38 новых препаратов», – подчеркнул он.