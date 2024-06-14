Республика Беларусь на фоне санкций диверсифицировала закупки МИ и ЛС

В условиях санкций Республика Беларусь диверсифицировала закупки медицинского оборудования и изделий, а также лекарств, об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«За два прошедших года оснащение организаций здравоохранения оборудованием и поддержание его работоспособности и правда осложнились экономическими санкциями. Это привело к нарушению производственных и логистических цепочек, ограничению возможностей банковской системы, увеличению сроков поставки оборудования. К слову, для сокращения сроков ремонта высокотехнологичного оборудования предприняты меры по диверсификации поставок запчастей из Китая, России, Ирана и Турции. Что касается лекарственных средств, некоторые зарубежные производители и поставщики либо полностью прекратили импорт препаратов в нашу страну, либо из-за возникших логистических и иных проблем не смогли исполнять заключенные контракты. Однако мы заменили их аналогами других производителей из Армении, России, Индии, Бангладеш. Введение санкций усложнило работу отечественных производителей из-за трудностей в закупках и поставках фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ. Эти лекарства заменили аналогами из России и Китая», – сказал он.