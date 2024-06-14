Цены на лекарства в России в мае выросли на 1%

Стоимость лекарств, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в мае 2024 года увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата. Также, по данным ведомства годовая инфляция в России в мае 2024 года ускорилась до 8,3% против 7,84% в апреле 2024 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,74%.

В мае цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) в среднем увеличились на +1%, в том числе на валерианы экстракт (+2,6%), кеторол экспресс (+2,5%), канефрон Н (+2,4%), синупрет (+2,1%), левомеколь (+2%), ингалипт и метилурацил (+1,6%), аллохол, активированный уголь и флуоцинолона ацетонид (+1,5%), таурин и цитрамон (+1,4%), комбинированные анальгетики (+1,2%), ренгалин, сульфацетамид и поливитамины (+1,1%). Снизились цены: на валидол (-0,7%), аципол, нафазолин, эргоферон и эссенциале форте Н (-0,1%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 0,9%, в том числе на бисакодил (+7,7%), амоксициллин с клавулановой кислотой (+3,4%), парацетамол (+2,5%), дротаверин (но-шпу) )(+1,4%), эналаприл (+1,3%), глицин, ингавирин, перекись водорода, фуросемид и эуфиллин (+1,1%), омепразол (+1%). Снизились цены на супрастин (-0,5%), ибупрофен (-0,3%), амлодипин, осельтамивир (номидес) (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов повысились цены на бинты (+1,2%), медицинские безртутные (галинстановые) термометры (+0,8%), одноразовые шприцы и отечественную вату (+0,7%), корригирующие очки (+0,5%), медицинские электронные стандартные термометры (+0,4%).

gxpnews