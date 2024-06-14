RNC Pharma опубликовала данные по розничному рынку ветпрепаратов за четыре месяца

В пятерку лидеров на розничном рынке ветпрепаратов вошли два отечественных производителя. За первые четыре месяца рынок увеличился на 15,6% в рублях и на 12% в натуральном выражении к аналогичному периоду прошлого года.

Суммарный объем розничного рынка ветпрепаратов за январь—апрель 2024 года составил 14,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рынок увеличился на 15,6% в рублях, говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

За первые четыре месяца покупатели приобрели 85,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика в натуральных величинах превысила 12%. Высокая динамика в большей степени была обеспечена интернет-продажами. Показатель прироста относительно января—апреля 2023 года в онлайн-канале составил 73,4% в денежном выражении и 50,8% в натуральных единицах. При этом в офлайн динамика составила всего 5,4 и 6,9% соответственно.

Доля канала e-com на рынке ветпрепаратов достигла 22,6% в денежном выражении (в аналогичный период прошлого года она составляла 15,1%). В натуральных показателях доля также заметно выросла — с 11,9% до 16% по итогам четырех месяцев. По причине наступления «высокого» сезона в апреле, как и в прошлом году, значительно повысился спрос на отдельные группы ветпрепаратов. За месяц было реализовано 26,5 млн МЕД на сумму 5,6 млрд руб.

По итогам января—апреля 2024 года на рынке (включая онлайн) была реализована 1 661 торговая марка ветпрепаратов. Количество позиций в e-com меньше — 920 шт., но за год число торговых марок в онлайн выросло на 90 позиций. При этом суммарное количество брендов в офлайн-рознице за год сократилось на 18 позиций, до 1647 шт.

Лидером рынка по итогам первых четырех месяцев становится американская компания Zoetis (доля 13,7%). В анализируемый период прошлого года первенство было у другого производителя из США — MSD. На второе место поднялась американская Elanco (доля 11,2%). На третьей позиции с приростом +69% оказалась отечественная компания «Экопром». С января по апрель покупатели приобрели их продукцию на сумму более 1,5 млрд руб. Четвертую строчку заняла российская «Агроветзащита». Компания тоже демонстрирует высокую динамику на уровне 32% в рублях. В результате по итогам января—апреля в пятерке лидеров оказались сразу две российские компании. В отчетный период прошлого года в ТОР5 входил только «Экопром». Также можно выделить словенскую KRKA, она демонстрирует динамику в денежном выражении более 77%. На первую пятерку приходится более половины стоимостного объема продаж ветпрепаратов.

Сокращение продаж с точки зрения рублевого объема наблюдается у двух участников в ТОР10. К их числу относится MSD — в анализируемый период компания опустилась на шестую строчку рейтинга, продажи сократились на 37%. Также отрицательная динамика у немецкого производителя Boehringer Ingelheim (-22%). Отрицательная рублевая динамика сопровождалась сокращением натурального объема продаж.

Помесячная динамика объема розничного рынка ветеринарных препаратов в России (включая онлайн-канал) в январе 2023—апреле 2024 гг., в розничных ценах, включая НДС

pharmvestnik