Гонконгская компания подала иск в Суд по интеллектуальным правам на «Нижфарм»

Как указано в материалах дела, Multigoods Production Limited подала в мае 2024 года в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков Lifinity. Ведомство, в свою очередь, еще в ноябре 2023 года указало, что средства индивидуализации иностранной компании совпадают с уже зарегистрированным знаком в отношении однородных товаров. Multigoods Production Limited заявила о намерении обратиться в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении охраны патента «Нижфарм», для чего отправила 17 мая 2024 года предложение правообладателю.

Заявитель указывал, что обратиться с иском в суд он сможет только после истечения двух месяцев со дня отправки тематического предложения «Нижфарм». Роспатент же до этого момента, по мнению гонконгской фирмы, может отказать в регистрации ее товарных знаков и лишить истца возможности их дальнейшего использования.

Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении искового требования отказал, заметив, что заявителем обращений в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков выступило ООО «Торговые технологии», что нарушает одно из условий ст. 99 АПК РФ, а именно: заявление о принятии предварительных обеспечительных мер должно касаться собственных заявок будущего истца и не должно затрагивать законные права и интересы иных лиц.

В декабре 2023 года немецкая фармкомпания Stada выделила свое российское подразделение «Нижфарм» в отдельную компанию. АО «Нижфарм», по данным СПАРК-Интерфакс, было зарегистрировано в 1994 году в Нижнем Новгороде. Гендиректором компании выступает Оксана Позднякова. Данные о прибыли компании в системе отсутствуют.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Нижфарм» нарушившей ФЗ-38 «О рекламе». Регулятор установил, что компания в рекламе препарата Артра (глюкозамин, хондроитина сульфат) утверждала, что боль и дискомфорт в суставах могут сообщать о признаках остеоартрита, а препарат восстанавливает сустав. ФАС уточняет, что при продвижении лекарств компаниям запрещено гарантировать положительный эффект от его применения, а также предполагать наличие заболеваний у потребителей.