ФАС одобрила проект «Роскосмоса» по производству медкислорода в Калининграде

Компания получила разрешение на заключение контракта по инвестиционному проекту «Строительство производственной базы для создания криогенного цеха». В комплексе будут обеспечивать производство жидкого технического кислорода первого сорта и жидкого азота первого сорта.

Директор ОКБ Геннадий Абраменков пояснил, что генподрядчик определен на конкурсной основе, контракт с ним пока не заключен. Данные о подрядчике не раскрываются. Планируется, что стороны подпишут все документы до 23 июня 2024 года. Цех намерены ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.

Стоимость реализации проекта составляет 2,097 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 1,885 млрд рублей. Основной целью проекта называют бесперебойное обеспечение ОКБ «Факел» жидким азотом в необходимых объемах для проведения испытаний термокаталитических двигателей и стационарных плазменных двигателей, а также бесперебойное обеспечение всех медучреждений Калининградской области медицинским кислородом.

По данным ОКБ, месячное потребление кислорода и жидкого азота на территории Калининградской области составляет порядка 430 и 200 тонн соответственно. Излишки производимого продукта будут реализовывать на внутреннем рынке, в том числе в интересах пищевой промышленности.

О планах по созданию в Калининграде установки по производству жидкого азота и медицинского кислорода сообщалось в июне 2022 года. Тогда объем инвестиций в проект оценивали в 1,5 млрд рублей.

АО «Опытное конструкторское бюро «Факел» входит в состав ГК «Роскосмос». По данным СПАРК-Интерфакс, ОКБ зарегистрировано в Калининграде в 1992 году. Данных о выручке за 2023 год нет. В 2021 году выручка составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 250,6 млн рублей.