Orano Med открывает завод по производству радиофармпрепаратов в США

Французская биотехнологическая компания Orano Med (дочерняя компания Orano Group) открыла свой первый завод по производству радиофармпрепаратов с собственной лабораторией. Объект расположился в штате Индиана. Ожидается, что к 2025 году здесь будет налажен ежегодный выпуск не менее 5000 доз радиолигандных препаратов на основе свинца-212 – редкого альфа-излучающего радиоизотопа и одной из самых мощных терапевтических нагрузок против раковых клеток.

Как рассказал Pharmaceutical Technology генеральный директор Orano Med Жюльен Доде, одна из главных целей компании, которая стала поводом для строительства завода с лабораторией, – гибкость при поставках продукции медорганизациям. «Если что-то пойдет не так при транспортировке, мы сможем сделать еще дозу, что невозможно при производстве лютеция [бета-излучающий изотоп, используемый в лекарствах для лечения рака]», – пояснил он.

Эта новость последовала за тем, как компания начала строительство аналогичного предприятия во Франции, которое будет производить радиолигандные препараты на основе свинца-212 для европейского рынка. Инвестиции в строительство американской площадки составили $20 млн, а площадки во Франции – €29 млн ($31,2 млн). Во время анонса строительства французского предприятия Orano Med также отмечала, что одной из ключевых проблем при разработке радиолигандных терапий на основе свинца-212 является производство в промышленных масштабах.

gxpnews