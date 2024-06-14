«Р-Фарм», «Ирвин 2», «Фармстандарт» и Sanofi поставят для «Круга добра» шесть ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С; динутуксимаб бета для терапии нейробластомы; нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии; алглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе; ивакафтор + лумакафтор для пациентов с муковисцидозом и противоопухолевое средство энтректиниб, пишет «ФВ». Компании «Ирвин 2» и «Санофи Россия» будут поставлять препараты по четырем аукционам, а «Р-Фарм» и «Фармстандарт» – по двум. Конкурентов у компаний не было, поэтому контракты будут заключаться по максимальной цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Несмотря на то что в конце мая «Генериум» зарегистрировал цену на «Лантесенс» (нусинерсен) ниже оригинальной «Спинразы» на 25%, участие в аукционе компания не принимала.

Ранее объявлялось, что Sanofi, «Фармстандарт» и «Русбиофарм» поставят для «Круга добра» препараты «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе.