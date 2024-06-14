«Р-Фарм», «Ирвин 2», «Фармстандарт» и Sanofi поставят для «Круга добра» шесть ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С; динутуксимаб бета для терапии нейробластомы; нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии; алглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе; ивакафтор + лумакафтор для пациентов с муковисцидозом и противоопухолевое средство энтректиниб, пишет «ФВ». Компании «Ирвин 2» и «Санофи Россия» будут поставлять препараты по четырем аукционам, а «Р-Фарм» и «Фармстандарт» – по двум. Конкурентов у компаний не было, поэтому контракты будут заключаться по максимальной цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Несмотря на то что в конце мая «Генериум» зарегистрировал цену на «Лантесенс» (нусинерсен) ниже оригинальной «Спинразы» на 25%, участие в аукционе компания не принимала.
Ранее объявлялось, что Sanofi, «Фармстандарт» и «Русбиофарм» поставят для «Круга добра» препараты «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг
|8904 гранулы (шт.)
|1281,90
|11 414 037,60
|АО «Р-Фарм»
|2
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|540 капс. (шт.)
|5192,88
|2 804 155,20
|ООО «Ирвин 2»
|3
|Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|1084,50 мл
|204 411,90
|221 684 705,55
|ООО «Ирвин 2»
|4
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|100 мл
|847 883,97
|84 788 397,00
|АО «Фармстандарт»
|5
|Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг
|3800 мг
|1004,98
|3 818 924,00
|АО «Санофи Россия»
|6
|Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг
|72 800 табл. (шт.)
|7899,56
|575 087 968,00
|АО «Санофи Россия»