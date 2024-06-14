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«Р-Фарм», «Ирвин 2», «Фармстандарт» и Sanofi поставят для «Круга добра» шесть ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги шести аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С; динутуксимаб бета для терапии нейробластомы; нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии; алглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе; ивакафтор + лумакафтор для пациентов с муковисцидозом и противоопухолевое средство энтректиниб, пишет «ФВ». Компании «Ирвин 2» и «Санофи Россия» будут поставлять препараты по четырем аукционам, а «Р-Фарм» и «Фармстандарт» – по двум. Конкурентов у компаний не было, поэтому контракты будут заключаться по максимальной цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Несмотря на то что в конце мая «Генериум» зарегистрировал цену на «Лантесенс» (нусинерсен) ниже оригинальной «Спинразы» на 25%, участие в аукционе компания не принимала.

Ранее объявлялось, что Sanofi, «Фармстандарт» и «Русбиофарм» поставят для «Круга добра» препараты «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 8904 гранулы (шт.) 1281,90 11 414 037,60 АО «Р-Фарм»
2 Энтректинибкапсулы, 200 мг 540 капс. (шт.) 5192,88 2 804 155,20 ООО «Ирвин 2»
3 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 1084,50 мл 204 411,90 221 684 705,55 ООО «Ирвин 2»
4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 100 мл 847 883,97 84 788 397,00 АО «Фармстандарт»
5 Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг 3800 мг 1004,98 3 818 924,00 АО «Санофи Россия»
6 Ивакафтор + лумакафтортаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 72 800 табл. (шт.) 7899,56 575 087 968,00 АО «Санофи Россия»

gxpnews

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14 июня, 2024 | Просмотров: 67