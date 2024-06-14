Путин: «В России много инструментов поддержки производства»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов заявил, что Российская Федерация обладает большим количеством инструментов поддержки производственной сферы, пишет ТАСС. Он также отметил, что обязательно подумает над инструментами поддержки компаний, которые финансируют разработки вакцин в России.
«У нас очень много различных инструментов поддержки в сфере производства. Можно найти точно совершенно какие-то направления деятельности среди инструментов, подготовленных для Минпромторга», – сказал Путин.
В апреле этого года Путин поручил создать на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова производство генотерапевтических ЛП. Также Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров и расширить международное взаимодействие по медицинской науке.
gxpnews