Путин: «В России много инструментов поддержки производства»

«У нас очень много различных инструментов поддержки в сфере производства. Можно найти точно совершенно какие-то направления деятельности среди инструментов, подготовленных для Минпромторга», – сказал Путин.

В апреле этого года Путин поручил создать на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова производство генотерапевтических ЛП. Также Путин поручил правительству обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров и расширить международное взаимодействие по медицинской науке.

gxpnews