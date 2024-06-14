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Путин: «В России много инструментов поддержки производства»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов заявил, что Российская Федерация обладает большим количеством инструментов поддержки производственной сферы, пишет ТАСС. Он также отметил, что обязательно подумает над инструментами поддержки компаний, которые финансируют разработки вакцин в России.

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14 июня, 2024 | Просмотров: 67