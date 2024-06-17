«СоюзФарма» опасается увеличения нагрузки от налоговой реформы до шести раз

Ежемесячные отчисления небольшой сети после налоговой реформы могут увеличиться до шести раз, посчитали в ассоциации «СоюзФарма». Они предложили увеличить порог дохода, согласно которому налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождаются от уплаты НДС. Кроме того, аптеки просят исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами для организаций на УСН с оборотом меньше 200 млн руб. в год.
ААУ «СоюзФарма» направила письмо (есть в распоряжении «ФВ») руководителю Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрею Макарову. В нем содержатся замечания и предложения по законопроекту № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес Минфин.
«С введением изменений по налогообложению на организации резко возрастет налоговая нагрузка, — говорится в письме. — Работа небольших аптек и (небольших) аптечных сетей станет нерентабельной. Введение НДС для плательщиков УСН не только увеличит налоговую нагрузку, но и потребует дополнительных затрат для ведения налогового учета».
В частности, введение НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН, доход у которых за предыдущий налоговый период превысил порог в 60 млн руб., может привести к тотальному уходу аптечных организаций с фармацевтического рынка, уточнила исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.
Она приводит пример небольшой аптечной организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность на территории Челябинской области. По расчетам, выручка компании останется на прежнем уровне, при месячном обороте (119,4/12) 9 950 000 руб., НДС 5% составит 497 500 руб., без права на вычет. В расходы сумма не включается. При расчетах учтен минимальный налог 1% (обязательно) 99500 руб.
Общая месячная нагрузка составит 597 000 руб. (НДС 5%+1% УСН обязательный). По сравнению с 2023 годом налоговая нагрузка в месяц возрастет в шесть раз.
Налоговые отношения в сфере розничной торговли, отпуска и изготовления лекарственных средств нуждаются в индивидуальном подходе к субъектам налогообложения, а также в детальном, эффективном и объективном налоговом регулировании, пишет Литвинова.
Ассоциация предлагает учесть, что согласно Постановления Правительства РФ № 265 от 04.04.2016 к микропредприятиям относятся предприятия с доходом до 120 млн руб. В связи с этим логично будет увеличить порог размера дохода, до которого налогоплательщики, применяющие УСН, имеют право на освобождение от уплаты НДС, до 120 млн руб.
- 265,8 млн руб. за 2024 год,
- 200 млн руб. за 2025 год,
- 160 млн руб. за 2026 год,
- 100 млн руб. за 2027 год,
- 60 млн руб. за 2028 год и последующие годы».
Фото: Ринат Васбеев
Ольга Коберник
pharmvestnik