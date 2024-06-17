«СоюзФарма» опасается увеличения нагрузки от налоговой реформы до шести раз

Ежемесячные отчисления небольшой сети после налоговой реформы могут увеличиться до шести раз, посчитали в ассоциации «СоюзФарма». Они предложили увеличить порог дохода, согласно которому налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), освобождаются от уплаты НДС. Кроме того, аптеки просят исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами для организаций на УСН с оборотом меньше 200 млн руб. в год.

ААУ «СоюзФарма» направила письмо (есть в распоряжении «ФВ») руководителю Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрею Макарову. В нем содержатся замечания и предложения по законопроекту № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес Минфин.

«С введением изменений по налогообложению на организации резко возрастет налоговая нагрузка, — говорится в письме. — Работа небольших аптек и (небольших) аптечных сетей станет нерентабельной. Введение НДС для плательщиков УСН не только увеличит налоговую нагрузку, но и потребует дополнительных затрат для ведения налогового учета».