Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 1% в мае

В мае лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, подорожали на 1% по отношению к марту, статистикой поделился Росстат. Лекарства из перечня жизненно важных препаратов подорожали на 0,9%, также отмечен рост цен на медицинские изделия.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2024 года.
За прошедший месяц цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:
- валерианы экстракт — +2,6%,
- кеторол экспресс — +2,5%,
- канефрон Н — +2,4%,
- синупрет — +2,1%,
- левомеколь — +2,0%,
- ингалипт и метилурацил — +1,6%,
- аллохол, активированный уголь и флуоцинолона ацетонид — +1,5%,
- таурин и цитрамон — +1,4%,
- комбинированные анальгетики — +1,2%,
- ренгалин, сульфацетамид и поливитамины — +1,1%.
В мае цены снизились на валидол (-0,7%), аципол, нафазолин, эргоферон и эссенциале форте Н (-0,1%).
На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае среднем увеличились на 0,9%, в том числе на:
- бисакодил — +7,7%,
- амоксициллин с клавулановой кислотой — +3,4%,
- парацетамол — +2,5%,
- дротаверин — +1,4%,
- эналаприл — +1,3%,
- глицин, ингавирин, перекись водорода, фуросемид и эуфиллин — +1,1%,
- омепразол — +1,0%.
Статистика также показывает и снижение цен: на супрастин (-0,5%), ибупрофен (-0,3%), амлодипин, осельтамивир (-0,2%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в мае в среднем выросли на:
- аппараты для измерения артериального давления и бинты — +1,2%,
- термометры медицинские безртутные — +0,8%,
- шприцы одноразовые и вату отечественную — +0,7%,
- корригирующие очки — +0,5%,
- термометры медицинские электронные стандартные — +0,4%.
Дина Коблова
pharmvestnik