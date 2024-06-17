Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 1% в мае

В мае лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, подорожали на 1% по отношению к марту, статистикой поделился Росстат. Лекарства из перечня жизненно важных препаратов подорожали на 0,9%, также отмечен рост цен на медицинские изделия.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:

валерианы экстракт — +2,6%,

кеторол экспресс — +2,5%,

канефрон Н — +2,4%,

синупрет — +2,1%,

левомеколь — +2,0%,

ингалипт и метилурацил — +1,6%,

аллохол, активированный уголь и флуоцинолона ацетонид — +1,5%,

таурин и цитрамон — +1,4%,

комбинированные анальгетики — +1,2%,

ренгалин, сульфацетамид и поливитамины — +1,1%.

В мае цены снизились на валидол (-0,7%), аципол, нафазолин, эргоферон и эссенциале форте Н (-0,1%).

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае среднем увеличились на 0,9%, в том числе на:

бисакодил — +7,7%,

амоксициллин с клавулановой кислотой — +3,4%,

парацетамол — +2,5%,

дротаверин — +1,4%,

эналаприл — +1,3%,

глицин, ингавирин, перекись водорода, фуросемид и эуфиллин — +1,1%,

омепразол — +1,0%.

Статистика также показывает и снижение цен: на супрастин (-0,5%), ибупрофен (-0,3%), амлодипин, осельтамивир (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в мае в среднем выросли на:

аппараты для измерения артериального давления и бинты — +1,2%,

термометры медицинские безртутные — +0,8%,

шприцы одноразовые и вату отечественную — +0,7%,

корригирующие очки — +0,5%,

термометры медицинские электронные стандартные — +0,4%.

Дина Коблова

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