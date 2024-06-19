СМИ: у 49% жителей Великобритании возникли проблемы с получением ЛП по рецепту

Компания Opinium провела опрос среди 2028 жителей Великобритании, спросив их о доступности рецептурных лекарств. Как выяснилось, в течение последних двух лет каждый второй респондент (49%) при попытке купить подобные препараты столкнулся с проблемами, вызванными дефицитом. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование проведено специально для Британской ассоциации производителей дженериков (BGMA). «49% отметили ухудшение доступности рецептурных лекарств в течение последних двух лет – периода, когда проблемы с поставками резко возросли», – говорится в публикации. При этом 8% не смогли найти нужное лекарство ни в одной аптеке и остались без них.

Чаще всего причиной, по которой в стране наблюдаются проблемы с лекобеспечением, опрошенные называли выход Великобритании из состава Евросоюза (36%). Другими популярными ответами на этот вопрос были: инфляция (33%) и глобальные конфликты и нестабильность (26%).

«Например, лекарства, произведенные здесь, нельзя экспортировать в Европу, но лекарства, произведенные на континенте, можно привезти сюда. Это не дает никаких стимулов для увеличения производственных мощностей в Великобритании, что могло бы помочь с дефицитом», – приводятся в тексте слова исполнительного директора BGMA Марка Сэмюэлса.

Количество дефицитных лекарств резко возросло с начала 2022 года. В январе 2022 года таких продуктов было 52, но в этом месяце их число достигло 100. Это в том числе заместительная гормональная терапия, антибиотики и антидепрессанты, а также лекарства от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, эпилепсии, рака, диабета и остеопороза. Из 87 непатентованных лекарств, которые трудно или невозможно найти, 34 находились в дефиците более шести месяцев, а 23 – более года.

«В октябре 2023 года наблюдалась рекордная за всю историю страны нехватка лекарств – 111», – заявили в BGMA со ссылкой на данные, собранные Министерством здравоохранения и социального обеспечения (DHSC).

gxpnews