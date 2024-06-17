В производство нетканого полотна в Калужской области вложат 4,5 млрд рублей

В Калужской области ведется строительство второго этапа завода по производству нетканого полотна для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. В проект компании «Натюрель» уже вложено 3,5 млрд рублей, в планах – инвестировать еще 1 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла», – добавил он. Шапша уточнил, что компания «Натюрель» – резидент особой экономической зоны «Калуга», ставшей одной из самых эффективных в стране в 2023 году благодаря наибольшему объему инвестиций (114 млрд рублей).

В конце 2023 года один из крупнейших производителей нетканых материалов в России – компания «Неотекс» – запустил новое предприятие в Тульской области, вложив в проект 970 млн рублей. Здесь будет налажено производство нетканых материалов, состоящих из нескольких слоев спанбонда и мельтблауна, объем выпуска составит 16 тысяч тонн продукции в год.

gxpnews