ФАС выявила два картеля при поставках МИ на сумму 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое – в отношении ООО «Вендделис», «Стер Медикал», «Стер 23», «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе – в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта. Компании заключали контракты на поставку медизделий и расходных материалов для учреждений, занимающихся реабилитацией участников СВО, рассказали в пресс-службе ФАС.

Торги проводились для нужд больниц Москвы и Московской области, в том числе для госпиталя для ветеранов войн № 2 в Москве. Предварительно компании заключили соглашение на торгах по поставке медизделий и расходных материалов с общей суммой начальных максимальных цен контрактов в 1,141 млрд рублей. «Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. <…> В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», – говорится в сообщении.

Ранее в ФАС рассказали о возможностях применения искусственного интеллекта для профилактики картелей. В частности, умная цифровая платформа поможет ФАС получать сведения из информационных систем госорганов и юридических лиц в целях выявления и пресечения антиконкурентных соглашений.

gxpnews