Совладелицу «Ангиолайна» Наталью Лебедеву отправили под домашний арест

Как ранее сообщили изданиям РБК и «Коммерсантъ» источники в правоохранительных органах, Наталью Лебедеву задержали 18 июня в Москве и 19 июня для проведения следственных действий доставили в Новосибирск. Связаться с Натальей Лебедевой и получить ее комментарий Vademecum не удалось.

Как заявил один из основателей компании Андрей Кудряшов в комментарии РБК, уголовное дело возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» (бывший АО «Ангиолайн»), акционером которого выступает сам Андрей Кудряшов. По его словам, в 2015–2017 годах Наталья Лебедева, будучи тогда сотрудником компании, якобы похитила более $23 тысяч с корпоративных карт, привязанных к валютному счету компании. Почему заявление было подано только спустя семь лет после указанных событий, Кудряшов не объяснил. Другой основатель «Ангиолайна» и партнер Кудряшова по бизнесу Алексей Французов в комментарии РБК сказал, что «уголовное дело не относится к предыстории корпоративного конфликта».

Конфликт между акционерами «Ангиолайна» разразился осенью 2017 года. В 2013 году новосибирские предприниматели Андрей Кудряшов и Алексей Французов привлекли Наталью Лебедеву в качестве инвестора для развития новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн». Тогда было создано АО «Ангиолайн», в котором Лебедева получила 25% акций, вложив около $5 млн. В 2017 году основатели и совладельцы компании Андрей Кудряшов и Алексей Французов произвели ряд операций, включавших уменьшение уставного капитала компании в 10 раз с соответствующим образованием долга перед акционерами, последующую допэмиссию акций АО «Ангиолайн» на 1,9 млн ценных бумаг общей стоимостью 142,5 млн рублей и получение контроля над свежевыпущенными акциями.

В результате Наталья Лебедева была выведена из состава совета директоров, а ее 25-процентная доля в предприятии (включая долю подконтрольного ей Healthcare Solutions Holding S.А.) в размере 20,3% обыкновенных акций и 4,7% – привилегированных, сократилась в три раза – до 8,6%. Акционер обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав, обжаловав действия основателей. В ходе судебных тяжб, длившихся почти три года, Наталья Лебедева смогла оспорить допэмиссию и восстановить долю владения в 25%.

Однако основатели компании за время судебных тяжб вывели ключевые производственные активы и интеллектуальную собственность из АО «Ангиолайн» – первоначально на контролируемые основателями ООО «Латрек», ООО «Харт Инвест» и ООО «Эврон», затем на китайскую Sino-Russian New Century Import & Export Co Ltd, а в конечном итоге на контролируемые ими юрлица – ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».

В ответ Лебедева подала в суд иски для признания сделок недействительными и исключения основателей из числа акционеров за нанесение ущерба компании. Первоначально Лебедева выиграла суд, однако летом 2022 года кассационная инстанция в лице Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отменила решения первых двух инстанций по иску Лебедевой об исключении из АО «Ангиолайн» Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Вердикт оставил без изменения Верховный суд, однако осенью 2023 года заместитель председателя Верховного суда – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова истребовала дело для дополнительного изучения по жалобе Натальи Лебедевой.

Помимо исков об исключении основателей из числа акционеров, Наталья Лебедева в судебном порядке потребовала с основателей «Ангиолайна» более 4 млрд рублей в качестве компенсации убытков за вывод производственного актива «Ангиолайн» в структуры, подконтрольные основателям компании. Судебные процессы по этому делу продолжаются.

Это не первое уголовное дело, возбужденное за время корпоративного конфликта в «Ангиолайне». В декабре 2021 года следователи в Новосибирске возбудили уголовное по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях) на акционеров АО «Ангиолайн». Следствие проверяло действия основателей по выводу активов из компании, нанесших ущерб производителю. Однако после решения суда об исключении акционеров компании расследование дела было прекращено. После отмены решения в кассации весной 2023 года СК возобновил расследование дела. О привлечении основателей «Ангиолайна» в качестве обвиняемых по нему не сообщалось.