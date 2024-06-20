Pyros получила одобрение FDA на раствор вигабатрина для лечения инфантильных спазмов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило готовую к применению формулу вигабатрина, разработанную компанией Pyros Pharmaceuticals для лечения инфантильных спазмов. Готовый к употреблению раствор для перорального применения получил название Vigafyde. Он показан детям от одного месяца до двух лет, страдающим спазмами, если потенциальная польза перевешивает потенциальный риск потери зрения. Это известный побочный эффект вигабатрина.

«Это знаменательный день для пациентов и лиц, осуществляющих за ними уход, которые долго ждали первый готовый к применению вигабатрин», – заявил главный операционный директор компании Эдвин Уррутия.

Инфантильные спазмы обычно начинаются у детей в возрасте одного года или младше и могут привести к долгосрочным неврологическим заболеваниям, таким как постоянные судороги, другие формы эпилепсии и расстройства аутистического спектра. В настоящее время заболевание лечится в США препаратом Sabril (вигабатрин) от компании Lundbeck Pharmaceuticals и его дженериками, первый из которых был одобрен FDA в 2009 году. Lundbeck получила права на коммерциализацию препарата в США от Sanofi.

Sabril выпускается в виде таблеток по 500 мг и порошка для приготовления раствора для приема внутрь по 500 мг. Vigafyde присоединится к другому препарату вигабатрина компании Pyros, Vigpoder, раствору для перорального применения, который терапевтически эквивалентен Sabril (одобрен FDA в 2022 году).

Вигабатрин действует путем ингибирования ГАМК-трансаминазы. Это увеличивает уровень ГАМК в мозге и помогает модулировать возбудимость нейронов, обеспечивая лучший контроль над приступами.

gxpnews