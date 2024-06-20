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Олег Костин покинул пост главы Минздрава Саратовской области

Олег Костин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 20 июня подписал постановление об освобождении министра здравоохранения региона Олега Костина от занимаемой должности. Костин, возглавлявший Минздрав региона с 2020 года, решил покинуть пост по собственному желанию.

С 21 июня исполняющим обязанности руководителя ведомства станет главврач саратовского областного кардиодиспансера Владимир Дудаков.

Олег Костин в 1990 году окончил Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2003 году – Поволжский кооперативный институт Центросоюза Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

С 1995 по 1996 год Костин работал главврачом Лысогорской центральной районной больницы в Саратовской области, с 1996 по 1998 год занимал пост начальника Управления здравоохранения администрации Октябрьского района Саратова, в 1998–2001 годах был заместителем главы администрации Кировского района Саратова по социальной сфере, до 2019 года возглавлял Городскую клиническую больницу №9 Саратова.

В апреле 2020 года Олег Костин был назначен и. о. министра здравоохранения Саратовской области, а в начале октября 2022 года утвержден в этой должности. В 2020 году Костин сменил Наталью Мазину, ставшую фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии суд Мазину оправдал.

Источник: «Комсомольская правда»
Фото: vk.com/olegkost1967

vademec

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20 июня, 2024 | Просмотров: 65