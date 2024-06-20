Олег Костин покинул пост главы Минздрава Саратовской области

С 21 июня исполняющим обязанности руководителя ведомства станет главврач саратовского областного кардиодиспансера Владимир Дудаков.

Олег Костин в 1990 году окончил Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2003 году – Поволжский кооперативный институт Центросоюза Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

С 1995 по 1996 год Костин работал главврачом Лысогорской центральной районной больницы в Саратовской области, с 1996 по 1998 год занимал пост начальника Управления здравоохранения администрации Октябрьского района Саратова, в 1998–2001 годах был заместителем главы администрации Кировского района Саратова по социальной сфере, до 2019 года возглавлял Городскую клиническую больницу №9 Саратова.

В апреле 2020 года Олег Костин был назначен и. о. министра здравоохранения Саратовской области, а в начале октября 2022 года утвержден в этой должности. В 2020 году Костин сменил Наталью Мазину, ставшую фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Впоследствии суд Мазину оправдал.