Венесуэла планирует производить инсулин по российской технологии

Российская фармкомпания «Герофарм» впервые за пять лет отправила в Венесуэлу крупную партию инсулина морским путем, сообщил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров. Поставки происходят регулярно. Например, в прошлом году в июле фармпроизводитель направил стране партию генно-инженерных инсулинов человека короткой и средней продолжительности действия, состоящую из 1,1 млн упаковок, а также шприц-ручки.

Мелик-Багдасаров отметил, что в стране ведется работа по производству инсулина по российской технологии. «В течение пяти лет мы реализуем совместную программу с Министерством здравоохранения Венесуэлы по поставке инсулина от нашей российской компании „Герофарм“, которая в будущем планирует запустить здесь проект по строительству производственной линии для венесуэльских инсулинов по российской технологии», – заявил он.

Примечательно, что такие планы озвучивались еще несколько лет назад. Так, в 2021 году правительство Венесуэлы и «Герофарм» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, предполагающее локализацию производства инсулина, которое охватывает период с 2021 по 2026 год. Планировалось, что российская компания передаст в пользование ноу-хау производства готовых препаратов инсулина и вложит средства в модернизацию имеющегося на площадке оборудования.

gxpnews