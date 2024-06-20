Верховный суд защитил право россиян на получение иностранных лекарств

Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, что дети-инвалиды должны быть обеспечены лекарствами иностранного производства, если нуждаются в них. Такие препараты ввозятся в страну на основании решения врачебной комиссии. Об этом заявила судья Верховного суда РФ Татьяна Вавилычева, пишет РАПСИ.

«Позиция ВС о том, что действующим правовым регулированием (законы, подзаконные нормативные акты) предусмотрено обеспечение такой категории граждан всеми лекарственными препаратами по рецептам врачей бесплатно, в том числе лекарственными препаратами, не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения», – сказала она в ходе проходящего в Сочи Форума председателей верховных судов стран БРИКС.

Судья подчеркнула, что по этим же показаниям ребенок-инвалид вправе получить диагностическое обследование, которое отсутствует в федеральных и территориальных программах бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

gxpnews